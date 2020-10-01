Virüsten korkup hayatınızı tehlikeye atmayın

Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu önemli riske rağmen sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi risk faktörlerinden uzak durup, düzenli kontrole gidilerek kalp-damar hastalıklarının gelişimini önlemek mümkün. Ancak pandemiyle birlikte pek çok kişinin virüs kapma korkusuyla hastaneye gitmeyip, kalp sağlığını ihmal ettiğine dikkat çeken Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, bu konuda önemli uyarılar yaptı.

KALP KRİZİ GEÇİRENLERİN YARISI HASTANEYE GİTMİYOR

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından ülke genelinde yapılan TURKMI-II çalışması, pandemi döneminde kalp krizi geçiren ve ülke genelinde hastaneye başvuran hastaların sayısında önemli azalma olduğunu ortaya koydu. TURKMI-II çalışmasının bulgularına göre pandemi döneminde kalp krizi gerekçesiyle hastaneye başvuran hastaların sayısında pandemi önceki dönemde yapılan TURKMI-I çalışmasına kıyasla yüzde 47.1 oranında azalma oldu. Bu çalışma verileri, pandemi döneminde kalp krizi geçiren hastaların neredeyse yarısının hastaneye başvurmadığını gösterdi.

ALTIN DEĞERİNDEKİ SÜRE KAYBEDİLMEMELİ

Kalp krizinde koroner arterler dediğimiz kalbi besleyen damarlarda plak yırtılması sonrası pıhtı oluşumuyla ani tıkanma meydana geliyor, tıkanan damarın beslediği bölgede kalp kası 20 dakika içerisinde ölmeye başlıyor ve 12 saat içinde tamamen ölüyor. Kas ölümü özellikle ilk 1-2 saatte çok hızlı ve yüksek miktarda oluyor. Bu nedenle kalp krizi belirtileri başlayan hastanın süratle en yakın koroner anjiyo yapabilecek merkeze nakledilip, damarının bir an önce açılması gerekiyor. Ambulansın zamanında çağırılmaması nedeniyle tedavide altın değerindeki zaman kaybediliyor. Bu nedenle hastaneye ulaşamadan evlerinde kaybettiğimiz hastalarımız da oluyor.

ANİ GELİŞEN NEFES DARLIĞI VE GÖĞÜS AĞRISINA DİKKAT!

Kalp krizi sırasında ağrı, en sık şekilde iman tahtası dediğimiz kravat bölgesinde olmakla birlikte, sırtta, mide bölgesinde, kollarda özellikle sol kolda da olabilir. Bu bölgelerde ağrısı, ani gelişen nefes darlığı veya bayılması olan hastaların vakit kaybetmeden ambulans ile hastaneye yönlendirilmeleri gerekiyor. Göğüs ortasında 5 dakikadan uzun süre yaygın yanıcı ve sıkıştırıcı ağrı yaşıyor ve diğer kalp krizi belirtileri varsa geçer diye beklemeyin. Hemen 112 ambulansı arayıp yardım isteyin. Maske, mesafe, temizlik kuralına uyulduğu sürece Covid-19'dan korunabilirsiniz.