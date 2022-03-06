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Visa Ve Mastercard da Rusya’dan Çekiliyor

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Dünyanın önde gelen ödeme sistemlerinden Visa ve Mastercard Rusya'dan çekilme kararı aldı. Visa ve Mastercard, aldıkları kararın nedenini Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu olarak açıkladı.
Visa Ve Mastercard da Rusya’dan Çekiliyor

Online ödeme platformu PayPal’in, Ukrayna’daki savaş gerekçesiyle Rusya’daki hizmetlerini durdurmasının ardından dünyanın önde gelen uluslararası ödeme sistemleri Visa ve Mastercard da  Rusya’daki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu. Rus bankalarının da bundan böyle MasterCard ve Visa sistemleri tarafından desteklenmeyeceği ve ülke dışında çıkarılan kartların da Rusya’da kullanılamayacağı belirtildi.

Rusya, Visa ve Mastercard sistemlerine benzer şekilde banka havaleleri için SPFS sistemi ve kart ödemeleri için 2018 yılında Mir sistemini kurmuştu ancak mevcut finansal altyapı, MasterCard ve Visa gibi köklü sistemlere alternatif olarak görülmüyor.

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