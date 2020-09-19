Vodafone Reworld İçin Başvurular Başladı

19 Eylül 2020 – “Amaç odaklı bir şirket olma” hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, tüm dünyanın ortak meselesi haline gelen e-atık yönetimi konusunda yeni bir adım attı. E-atık sorununa sistemsel bir çözüm aramak amacıyla Vodafone tarafından imeceLAB yürütücülüğünde hayata geçirilen açık inovasyon programı ReWorld için başvuru süreci başladı. Programa tüm Türkiye’den 18-30 yaş arasındaki üniversite veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar ve genç profesyoneller katılabilecek. Katılımcılardan “E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?” sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmeleri istenecek. Başvuruların Vodafone ve imeceLAB web sitelerinden alınacağı programa son katılım tarihi ise 18 Ekim olarak belirlendi.

Günümüzde karmaşık sosyal ve çevresel meseleleri çözmek için noktasal yaklaşımlardan ziyade çok paydaşlı ve sistemik olarak hareket edilmesine ihtiyaç olduğunu hatırlatan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Tekil çözümlerden ziyade kapsayıcı ve sistemik çözümlerin tasarlanması, bunların hayata geçirilmesi ve bu yolla olumlu etkinin artırılması gerekiyor. Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, tüm dünyaya bir söz verdik. 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından biri olan e-atıklar, doğru yönetilmediğinde hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar veriyor. Bu tespitten hareketle, dijitalleşmenin de gücünü kullanarak bir süreç tasarladık. Bu süreci hayata geçireceğimi Reworld ile karmaşık bir mesele olan elektronik atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak, hayata geçirilecek somut çözümler üretmek istiyoruz. ReWorld ile bir araya gelen gençler, yenilikçi yöntemlerle yetkinliklerini geliştirirken, elektronik atık sorununa çözüm arayacakları bir süreçten geçecekler. Gençlerin katılımıyla oluşacak kolektif etkiye ve birlikte çözüm aramanın gücüne inanıyoruz. Çevresel ve sosyal meselelere duyarlı gençleri sürecimize başvurmaya davet ediyoruz.”

15 takım 2 ay boyunca eğitim alacak

ReWorld katılımcıları, elektronik atık odağında gezegen için değer yaratacak. Sürece 2-5 kişilik takımlar halinde başvuran gençler arasından seçilecek 15 takım 2 ay boyunca sistemsel düşünce, döngüsellik ve insan odaklı tasarım metodolojisini takip eden ön kuluçka müfredatına göre eğitimler alırken, e-atık konusu ile ilgili Türkiye’den ve globalden alanında uzman isimlerle seminer ve söyleşilerde bir araya gelecek. Katılımcılar, süreçte sağlanan mentorluk programı ile farklı disiplinlerden 80’i aşkın mentorla görüşerek projelerini ilerletme imkânı bulacak. Ayrıca, ön kuluçka süreci sonunda seçici kurul tarafından seçilecek 3-4 takım, kuluçka sürecine dahil edilecek ve projelerini geliştirmeleri için katkı sağlayacak çeşitli eğitim ve ödüllerin de sahibi olacak. Tüm süreç, dijital platformlardan online olarak yürütülecek.

Uzmanlardan oluşan bir seçici kurul görev yapacak

Sürece rehberlik edecek ve takımları seçecek olan seçici kurul için elektronik atık konusu ile ilgili kamu, akademik ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarından konunun uzmanları; özel sektörden ve medyadan sosyal ve çevresel meselelere duyarlı, girişimcilik, inovasyon, sosyal etki gibi çeşitli uzmanlıkları bulunan yetkin kişiler ile bir araya gelecek. Her bir jüri üyesinin mesele üzerine getirdiği perspektif ile bütüncül bir yaklaşım yakalanacak ve belirlenen farklı kriterlerle takımlar değerlendirilecek.

Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük teknoloji iletişimi şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “herkes için dijital bir gelecek inşa etme” vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2020 itibarıyla 23,6 milyon mobil müşteriye ve 1,1 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.