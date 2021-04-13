  • BIST 1.381
  • Altın 456,565
  • Dolar 8,1500
  • Euro 9,7232
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA8461 test 31'i yerel 35 pozitif vaka

Von Der Leyen: Bir Daha Asla İzin Vermem

» »
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara’da yaşanan protokol krizinden sonra bir araya geldiği AB Konseyi Başkanı Michel’e "Bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini" söyledi.
Von Der Leyen: Bir Daha Asla İzin Vermem

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara’da yaşanan protokol krizinden sonra bir araya geldiği AB Konseyi Başkanı Michel’e "Bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini" söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede yaşanan protokol krizinden sonra Pazartesi akşamı ilk kez Brüksel'de bir araya geldi. Yapılan açıklamada, ikilinin haftalık rutin görüşmelerini gerçekleştirdiği bildirildi.

AB Komisyonu çevrelerinden edinilen bilgilere göre von der Leyen ikili görüşmede AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e, Ankara'daki görüşme sırasında kendisinin kanepeye oturtulmasından duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirerek, "bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini" açıkça belirtti.

MİCHEL GÜVENCE VERDİ

Aynı çevreler Michel'in de "Kendi bakış açısından böyle bir olayın tekrarlanmaması gerektiği" konusunda von der Leyen'e güvence verdiğini aktardı.

Bir Konsey sözcüsü, Michel'in Salı günü Avrupa Parlamentosu temsilcileriyle yapacağı toplantıda da "Olaydan duyduğu derin üzüntüyü" bir kez daha ifade edeceğini açıkladı.

Michel, Ankara'daki görüşme sonrasında çeşitli Avrupa gazetelerine verdiği röportajlarda yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Michel, "Geceleri uykularının kaçtığını ve o sahnelerin kafasında sürekli dönüp durduğunu" belirtmişti.

Ancak AB Konseyi, Konsey Başkanının yurtdışındaki ziyaretlerde protokol önceliğine sahip olduğunu savunuyor. AB Komisyonu ise bu yaklaşıma katılmıyor ve her iki kurumun başkanlarının eşit protokol sıralamasına haiz olduklarını öne sürüyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya’da yasa dışı telefon dinleme krizi büyüyor10 Nisan 2021 Cumartesi 17:00
  • Yunanistan'da suikast: Gazeteci Giorgos Karaivaz öldürüldü09 Nisan 2021 Cuma 20:22
  • Almanya, Türkiye’yi 'enfeksiyon riski yüksek bölgeler listesi'ne aldı09 Nisan 2021 Cuma 17:06
  • Camiye tehdit mektubu: Müslümanlar diri diri yakılmalıdır09 Nisan 2021 Cuma 17:00
  • Norveç'te Kovid-19 Kısıtlamalarını İhlal Eden Başbakan Erna Solberg'e Para Cezası Verildi09 Nisan 2021 Cuma 15:06
  • AB Konseyi, Türkiye Ziyaretindeki Protokol Hazırlıklarında Türkiye'deki AB Diplomatlarını Dışlamış09 Nisan 2021 Cuma 13:27
  • Fransa'da Devlet Adamlarını Yetiştiren 75 Yıllık Kurum Kapanıyor09 Nisan 2021 Cuma 13:24
  • Fransa'da Senato "Ayrılıkçı" Yasa Tasarısına Resmi Spor Müsabakalarında Başörtüsü Yasağını Ekledi09 Nisan 2021 Cuma 12:32
  • İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan için 'diktatör' dedi08 Nisan 2021 Perşembe 22:49
  • AB, Rusya’dan Covid-19 aşısı sipariş etmeyecek; Berlin Moskova ile aşı için görüşmeler yapacak08 Nisan 2021 Perşembe 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti