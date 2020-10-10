Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti

Güçlü bir antioksidan kaynağı, idrar söktürücü ve yağ yakıcı etkileri sayesinde limon şifalı bir besin kaynağıdır. Sabahları aç karnına limon suyu içmenin etkilerini artık hepimiz biliyoruz. Şimdi ise limonun başrol olduğu bir diyetten bahsedeceğiz.

Limon diyeti 5 gün uygulanan bir beslenme modeli. Düzenli ve doğru bir şekilde uygulandığında 5 gün içinde 3 kilo verdirdiği iddia ediliyor. Diyet boyunca vücutta biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını, metabolizma hızının yükselmesini ve bağırsakların sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu söyleniyor.

Ancak uyarıyı yapmadan geçmeyelim; herhangi sağlık probleminiz ya da alerjik durumunuz varsa diyete başlamadan önce muhakkak bir uzmana danışın... Diyet boyunca günde 2 litre su içmeyi ve yürüyüş yapmayı atlamayın.

BİR GÜNLÜK LİMON DİYETİ

Kahvaltıdan 30 dakika önce: Bir bardak ılık limonlu su

Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta, dilediğiniz kadar yeşillik, 5 adet zeytin ve 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir bardak şekersiz limonata

Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt ve bir avuç ceviz ya da fındık

Ara öğün: Bir bardak ılık limonlu su

Akşam: Bir porsiyon ızgara tavuk/balık/kırmızı et, dilediğiniz kadar zeytinyağlı salata

Yatmadan önce: Bir bardak ılık limonlu su