Washington Üniversitesi: Bu ay ABD'de 115 bin kişi daha koronavirüsten ölebilir

Önde gelen bir modelde, ABD'de ocakta 115 bin kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybedebileceği öngörüldü.

Washington Üniversitesi, Sağlık Ölçütleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün tahminleri, ülkenin toplam can kaybının 77 bin 500 civarında olduğu aralık ayını büyük farkla geride bırakacağını gösteriyor.

Pandeminin başlamasından bu yana ülkede 20,2 milyondan fazla kişinin testi pozitif çıkarken, 348 bin kişi de yaşamını yitirdi.

Sarsıcı tahminler, aralıkta ülkedeki vakalar artış gösterirken ve Noel sonrası vaka sayılarında başka bir sıçrama beklenirken geldi.

Washington Üniversitesi'nin modeli, eğer mevcut durum devam ederse ölü sayısının 31 Ocak'a kadar 456 bin 238'i bulacağını gösteriyor.

Sağlık görevlileri şu anda Pfizer ve Moderna aşılarını uyguluyor. Bloomberg'e göre cumartesi itibarıyla ülke genelinde 3,49 milyon aşı yapıldı.

Bu da nüfusun sadece yüzde 1,1'inin aşılandığı, dozlarınsa yüzde 28'inin uygulandığı anlamına geliyor.

Beyaz Saray 2020 sonuna kadar 20 milyon kişinin, iki doz uygulanacak aşının ilk dozunu alabilmesini hedeflemişti.

Yönetimin aşıyı kullanıma sokma politikasının etkililiğiyse eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Senatör Mitt Romney şunları söyledi:

Bu kapsamlı aşılama planları ülke düzeyinde geliştirilmedi ve hem anlaşılmaz hem de hatalı modeller olarak eyaletlere gönderildi. Kovid-19 nedeniyle halihazırda aşırı yük altında bulunan sağlık çalışanlarının devasa bir aşılama programını yürütebileceğini varsaymak gerçekdışıydı.

Romney, federal yönetime aşılamalara yardım etmek üzere veteriner hekimler, tıp öğrencileri, acil müdahale ekipleri ve saha doktorlarıyla birlikte hareket etme çağrısı yaptı.