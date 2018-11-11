Weber: “Türkiye tehditlerini durdursun”

Avrupa Halk Partisi’nin (AHP) AB Komisyonu Başkanlığı’na aday olarak gösterdiği Alman politikacı Manfred Weber, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki enerji yatakları konusunda açıklamada bulundu.

Avrupa Halk Partisi’nin (AHP) AB Komisyonu Başkanlığı’na aday olarak gösterdiği Alman politikacı Manfred Weber, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki enerji yatakları konusunda açıklamada bulundu.

Fileleftheros gazetesi, “Türkiye Tehditleri Durdursun” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Halk Partisi’nin AB Komisyonu Başkanlığına aday olarak seçtiği Manfred Weber’in gazeteye yaptığı açıklamaya geniş yer verdi.

Weber açıklamasında özetle, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi kararları, Guterres çerçevesi ve AB normlarına dayanan, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde çözüm bulunabilmesi için Türkiye’nin her türlü kolaylığı sağlaması çağrısında bulundu.

Kıbrıs’ta iki devletli çözümü kabul etmelerinin söz konusu olmadığını vurgulayan Weber, Güney Kıbrıs’ın “tüm Kıbrıslılar yararına olan enerji politikalarını desteklediğini” de ifade etti.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği enerji faaliyetlerini engelleyemeyeceği ve tehdit edemeyeceği iddiasında bulunan Weber, Türkiye’nin, 2016 yılında gerçekleşen darbe sonrasında uygulamaya koyduğu anayasal düzenlemeler ve insan hakları ihlalleri sebebiyle AB üyesi olamayacağını da öne sürdü.