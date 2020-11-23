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Whatsapp İçin Bomba İki Yeni Özellik Yolda!

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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, gelecek iki yeni özellik ile gündemde. İşte o özellikler!
Whatsapp İçin Bomba İki Yeni Özellik Yolda!

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gn yenileniyor ve gelişmeye devam ediyor. Uygulamanın yakın zamanda alacağı güncelleme ile farklı özelliklere bürünmesi ve bunları kullanıcılarına sunması bekleniyor. Bu özellikler arasında kullanıcıların uzun zamandır beklediği yenilikler de yer alıyor. Sözü daha fazla uzatmadan ve bu özelliklerin neler olduğuna gelin hep birlikte bir göz atalım.

WhatsApp için bomba iki yeni özellik yolda!

Gün geçmiyor ki WhatsApp yeni bir özellik ile karşımıza çıkmasın. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve haberleşme uygulaması olarak bilinen WhatsApp, şimdi de kazanacağı iki yeni özellik ile gündeme geldi. Uygulama bu kapsamda, duruma yüklemeden ve bir kişiye göndermeden önce videoları sessize almak için kullanılabilecek yeni bir özelliği getirecek. Bu yeni özelliğin özellikle de iPhone kullanıcıları için, yakında gelmesinin muhtemel olduğu düşünülüyor.

Gelmesi beklenen bir diğer özellik ise, ‘‘daha sonra oku’‘ olarak adlandırılıyor ve kullanıcının mevcut arşivlenmiş sohbetler özelliğinin daha iyi bir sürümüne sahip olmasına imkan sunuyor. Bu özelliğin de ilk aşamada iPhone kullanıcıları için gelmesi bekleniyor.

WABetalinfo, Android için WhatsApp‘ın 2.20.207.2 beta sürümünün , bir kullanıcı durumu olarak yüklemeden veya diğer kişilere göndermeden önce videoları sessize alabilen bir özelliğin varlığından bahsediyor. Ayrıca Digitaliworld'ün twitter sayfasında paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda, videoyu düzenlemek için dosya boyutu ve süre ayrıntılarının yanında bulunan hoparlör simgesini görüyoruz. Hoparlör simgesine dokunmanın videoyu sessize almak için yeterli olacağını söyleyebiliriz.

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