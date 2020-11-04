  • BIST 1.159
  • Altın 516,062
  • Dolar 8,4876
  • Euro 9,9215
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6 pozitif vaka

Whatsapp Mesajları 7 Gün İçinde Silinecek

»
Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik daha geliyor. WhatsApp'ta arkadaşınıza attığınız mesajlar 7 gün sonra tamamen silinecek. Grup sohbetlerinde ise süreli mesajlar yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir.
Whatsapp Mesajları 7 Gün İçinde Silinecek

WhatsApp, kimsenin beklemediği bomba bir özelliği resmen hayata geçiriyor. WhatsApp'ta atılan mesajlar süreli hale geliyor. Yani yolladığınız mesajlar kalıcı olmayacak; 7 gün sonra tamamen yok olacak.

Grup sohbetlerinde süreli mesaj ayarı

Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki tüm mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez. Grup sohbetlerinde, süreli mesajlar yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

WhatsApp'ı 7 gün açmazsanız...

Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp'ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir. Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.

Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dahil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA, Ay yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı26 Ekim 2020 Pazartesi 23:30
  • Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee 78 yaşında öldü25 Ekim 2020 Pazar 21:05
  • NASA duyurdu, tarih verdi: Ay ile ilgili 'heyecan verici' bir keşif açıklanacak23 Ekim 2020 Cuma 15:00
  • Ceza infaz kurumlarında akıllı teknoloji22 Ekim 2020 Perşembe 14:30
  • NASA 26 Ekim'de Ay Hakkında Yeni Bir Keşif Açıklayacak22 Ekim 2020 Perşembe 13:13
  • Kovid-19 sosyal medyanın 'psikolojisini' etkiledi21 Ekim 2020 Çarşamba 14:30
  • Beyaz eşya satışları yükselişte21 Ekim 2020 Çarşamba 12:30
  • Darkside: Çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışlayan 'Robin Hood' bilgisayar korsanları21 Ekim 2020 Çarşamba 09:19
  • ABD'de Google'a En Büyük "Anti Tröst" Davası!21 Ekim 2020 Çarşamba 09:07
  • Dünya 5G'ye geçerken Ay yüzeyine 4G kuruluyor20 Ekim 2020 Salı 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti