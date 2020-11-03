Geçtiğimiz aylarda popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın belli bir süre sonra kaybolan mesaj özelliği üzerinde çalıştığı bilgileri gündemde yer almıştı. Yakın zaman önce özellikle ilgili bir yardım sayfası hazırlayan WhatsApp, kafa karıştıran tüm soruları da yanıtladı.

WhatsApp tepki çekebilecek özelliğini kullanıma sunuyor!

WhatsApp yeni özelliğini çok yakında kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu özelliğin ismi ''Disappearing Messages'' olarak geçiyor. Türkçe'ye çevirdiğimizde ''Kaybolan Mesajlar'' ismiyle karşımıza çıkan özellik, beta sürümünde olduğu için henüz Türkçe isminin de ne olacağı belli değil. Şimdilik biz Kaybolan Mesajlar olarak bahsedeceğiz.

Kaybolan mesajlar özelliğinin temel amacı, sohbette gönderilen mesajların belirli bir süre içinde otomatik olarak silinmesini sağlamak. Bu seçenek hem bireysel sohbetlerde hem de grup sohbetlerinde kullanılabilecek. Ancak gruplarda bu özelliğin yönetici tarafından açılması gerekiyor.

WhatsApp bu özelliği denemeye başladığında, mesajın kaybolma süresinin belirlenmesinde bir çok seçenek sunmuştu. Ancak paylaşılan son bilgilere göz atıldığında mesajın kaybolma süresinde sadece varsayılan olarak 7 gün seçeneği sunuluyor. Ancak özellik kullanıcılara açıldığında seçeneklerin de artacağını düşünüyoruz.

Ayrıca WhatsApp, Kaybolan Mesaj işlevinin çalışma mantığıyla ilgili geniş kapsamlı bilgiler de paylaştı. Paylaşılan bilgiler şu şekilde;