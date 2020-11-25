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WhatsApp'a 3 Yeni Özellik Geliyor

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Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp platformu 3 yeni özellik ile güncellemeye hazırlanıyor.
WhatsApp'a 3 Yeni Özellik Geliyor

Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikler ile gündemde.  Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın Android Beta sürümünde 3 yeni özellik ortaya çıktı. 

Sohbet Duvar Kağıdı:

Buna göre WhatsApp’a ilk olarak duvar kağıdı  özelleştirme altyapısı geliyor. Bu özellik sayede kullanıcılar her sohbet penceresi veya kişi için ayrı duvar kağıdı seçebilecek.  WhatsApp ayrıca söz konusu duvar kağıdı için şeffaflık ayarı da sunacak.  

Video'ları Sessize Alma:

WhatsApp güncelleme sonrası kişilerin videoları başkasıyla paylaşmadan önce sessize almasına da imkan tanıyacak.  

Arşivlenmiş İçerikler:

Platforma gelecek bir başka yenilik ile uygulamadaki arşivlenmiş içerikler “daha sonra oku” şeklinde isimlendirilecek.  

 

Söz konusu özelliklerin ne zaman kullanıma gireceğine dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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