WhatsApp'a beklenen özellik geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp neredeyse her gün yeni bir özellikle gündeme geliyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp neredeyse her gün yeni bir özellikle gündeme geliyor. İşte kullanıcıların uzun zamandır istediği bir özellik gündemde WhatsApp'ta grup mesajlaşmalarının yoğunluğundan sıkılanların uzun zamandır beklediği özellik sonunda yayınlandı. Peki söz konusu bu yenilik nedir? İşte detaylar..

WhatsApp, sürekli yaptığı güncellemeler sayesinde kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Bu çalışmalarda kullanıcı geri bildirimleri de büyük rol oynuyor. Yeni WhatsApp güncellemesi, şirketin geri bildirimleri dikkate aldığını ispatlar nitelikte.

Sohbeti sessize alma özelliği bulunan uygulama, bu özelliğine uzun zamandır beklenen yeni bir seçenek ekledi. Daha öncesinde 8 saat, 1 hafta ve 1 yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte 1 yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine "sonsuza kadar" seçeneği getirildi.

Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanabildiğiniz bu özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi. WhatsApp'a gelen yeni "sonsuza kadar sessize al" seçeneği, uygulamanın 2.20.201.9 sürümüyle birlikte geldi.

Bu da bu özelliği almak için en son sürüme ihtiyaç olmadığını bizlere gösteriyor. Uygulamanız son sürümde olsa dahi bu yeni özelliğin herkese ulaşmasının birkaç gün süreceği düşünülüyor.