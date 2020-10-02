  • BIST 1.146
  • Altın 475,289
  • Dolar 7,7289
  • Euro 9,0607
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi

WhatsApp'a beklenen özellik geldi

»
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp neredeyse her gün yeni bir özellikle gündeme geliyor.
WhatsApp'a beklenen özellik geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp neredeyse her gün yeni bir özellikle gündeme geliyor. İşte kullanıcıların uzun zamandır istediği bir özellik gündemde WhatsApp'ta grup mesajlaşmalarının yoğunluğundan sıkılanların uzun zamandır beklediği özellik sonunda yayınlandı. Peki söz konusu bu yenilik nedir? İşte detaylar..

WhatsApp, sürekli yaptığı güncellemeler sayesinde kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Bu çalışmalarda kullanıcı geri bildirimleri de büyük rol oynuyor. Yeni WhatsApp güncellemesi, şirketin geri bildirimleri dikkate aldığını ispatlar nitelikte.

Sohbeti sessize alma özelliği bulunan uygulama, bu özelliğine uzun zamandır beklenen yeni bir seçenek ekledi. Daha öncesinde 8 saat, 1 hafta ve 1 yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte 1 yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine "sonsuza kadar" seçeneği getirildi.

Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanabildiğiniz bu özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi. WhatsApp'a gelen yeni "sonsuza kadar sessize al" seçeneği, uygulamanın 2.20.201.9 sürümüyle birlikte geldi.

Bu da bu özelliği almak için en son sürüme ihtiyaç olmadığını bizlere gösteriyor. Uygulamanız son sürümde olsa dahi bu yeni özelliğin herkese ulaşmasının birkaç gün süreceği düşünülüyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Video oyunları sosyal mesafe döneminde sosyalleşmenin en iyi yolu29 Eylül 2020 Salı 14:50
  • 226 farklı uygulamadan şifrenizi çalabilen Android yazılımı tespit edildi29 Eylül 2020 Salı 13:30
  • Bilim İnsanları, Mars'ın Yüzeyinin Altında Birçok Göl Keşfetti29 Eylül 2020 Salı 13:10
  • Akıllı Telefonların Ortalama Satış Fiyatları Yüzde 10 Arttı28 Eylül 2020 Pazartesi 12:30
  • Windows XP kullanıcıları dikkat! Kaynak kodları sızdırıldı!28 Eylül 2020 Pazartesi 09:03
  • NASA resmen duyurdu! Uzayda bugüne kadarki en tehlikeli harekete hazırlanıyorlar28 Eylül 2020 Pazartesi 08:45
  • Dünyanın En Önemli Akü Buluşmasında AKO Akü’ye Yoğun İlgi26 Eylül 2020 Cumartesi 13:30
  • 108 Megapiksel ve tam ekran deneyimi: Smartisan25 Eylül 2020 Cuma 13:30
  • Epic Games mağazasında RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz25 Eylül 2020 Cuma 13:10
  • Bu robot kişinin mutlu, üzgün ya da şaşkın olduğunu söyleyebiliyor25 Eylül 2020 Cuma 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti