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WhatsApp'a yeni özellik!

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Anlık mesajlaşma programı WhatsApp'ın iOS sürümüne şüpheli link ve bildirim genişletme özelliği getirildi.
WhatsApp'a yeni özellik!

Son yılların en büyük sorunlardan biri sosyal ağlarda ortaya çıkan yalan haberler ve şüpheli linkler. Kullanıcıları yanlış yönlendirmelerde bulunmaya iten bu linklerle ilgili bir adım WhatsAppcephesinden geldi. Uygulamanın iOS sürümüne eklenen yeni özellik sayesinde şüpheli link ve bildirim genişletme imkanı geldi.

WhatsApp'a şüpheli link ve bildirim genişletme özelliği geldi

Şimdilik sadece WhatsApp'ın iOS uygulamasının 2.18.90 sürümüne getirilen bu özellik sayesinde kullanıcılar şüpheli gördükleri linkler konusunda uygulamayı uyarabilecek. Ayrıca aldıkları imajları da bildirim merkezine gönderebilecek.

Süpheli olarak görünen linkler yerel olarak analiz ediliyor ve eğer link şüpheli ise bununla ilgili uyarı veriliyor. Daha önce uygulamanın Beta sürümünde test edilen bu özellik şimdilik ilk olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Bildirim uzantısı özelliği de geldi

WhatsApp, tüm iOS kullanıcıları için ( iOS 10 ve daha yeni sürümlere sahip ) Bildirim Uzantısı desteği de sunmaya başladı. Yeni Bildirim Uzantısı sayesinde, bildirimlerinizde görüntüleri ve GIF önizlemelerini görebileceksiniz. Bu yeni özellik, otomatik indirme ayarlarını devre dışı bıraktıysanız görüntüleri ve GIF'leri doğrudan bildirimden indirmenize izin veriyor.

Yeni özellikler şimdilik sadece iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Henüz bu özelliği kullanamıyorsanız uygulamanızı güncellemenizi ya da son sürüme sahipseniz bir süre daha beklemenizi öneriyoruz.

 

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