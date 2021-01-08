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Whatsapp'ın Dayatması Sonrası Elon Musk'tan Çağrı: Bunu Kullanın!

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WhatsApp’ın “Ya bu şartları kabul edersiniz, ya da uygulamayı silersiniz” dayatmasına tepkiler büyüyor. İnternet ve sosyal medyanın gündemi WhatsApp’ın güncellediği yeni ilkelerle çalkalanırken, alternatifler de birer birer kendini göstermeye çalışıyor.
Whatsapp'ın Dayatması Sonrası Elon Musk'tan Çağrı: Bunu Kullanın!

WhatsApp’ın 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkelerini duyurması gündeme bomba gibi düştü. Facebook bünyesindeki dünyanın en büyük sosyal iletişim platformu WhatsApp’ın yeni güncellenen ilkeleriyle dayattığı ve kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ve diğer grup şirketleri ile paylaşma şartı koşan yeni gizlilik politikası eleştiri oklarının hedefinde.

İnternet ve sosyal medyanın bugünkü en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen WhatsApp’ın bu “Ya paylaş ya da uygulamayı kullanmayı bırak” yaklaşımı sonrası WhatsApp’a alternatif arayışları da hız kazandı.

Daha önce WhatsApp’ta yaşanan benzer politika değişiklikleri ve erişim sorunları ile ilk akla gelen alternatif olan Telegram’a bu sefer Signal da eklendi.

MUSK'TAN ÇAĞRI

Tesla ve SpaceX şirketleriyle bilinen ABD’li iş insanı Elon Musk, WhatsApp’ın bu son güncellenen ilkelerinin ardından, Twitter üzerinden “Signal kullanın” çağrısı yaptı.

Açık kaynaklı, şifreli bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal ile sesli ve görüntülü arama da yapılabiliyor. Kullanıcıların tüm iletişimlerini uçtan uca şifreleyen Signal’in Android ve iOS uygulamalarının yanısıra, Mac ve Windows versiyonları da bulunuyor.

WhatsApp’ın kurucularından Brian Acton ile ABD’li güvenlik araştırmacısı ve kriptograf Moxie Marlinspike tarafından kurulan Signal, kâr amacı gütmeyen Signal Vakfı tarafından geliştirilip, destekleniyor.

WHATSAPP'IN ŞİFRELEMESİNİ DE O YAZDI

Signal’in aynı zamanda CEO’su olan Moxie Marlinspike, WhatsApp, Facebook Messenger, ve Skype tarafından da kullanılan Signal Protocol şifrelemesini de yazan programcılardan biri olarak biliniyor.

Signal uygulamasına destek veren isimler arasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden ile Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey de yer alıyor.

SNOWDEN VE DORSEY DE DESTEK VERİYOR

Uygulamanın internet sitesinde de görüşlerine yer verilen Snowden, Signal ile ilgili olarak, “Signal'i her gün kullanıyorum” derken; Jack Dorsey ise Signal’e neden güvendiğini şu sözlerle açıklıyor:

“Signal'e güveniyorum. Çünkü iyi inşa edilmiş, ama daha da önemlisi, açık kaynak ve tamamen hibe ve bağışlarla finanse ediliyor.”

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