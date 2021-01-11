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Whatsapp'ın Hedefi Deşifre Oldu! Telefonlardan Kaldırılıyor.

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Son dakika haberine göre; WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından uzmanlar şirketin 3 konu hakkındaki politikasına dikkat çekti. .
Whatsapp'ın Hedefi Deşifre Oldu! Telefonlardan Kaldırılıyor.

Anlık çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 Ocak'ta 'Gizlilik İlkesi'ni güncellerken önemli derecede kişisel bilgilerin de Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre verdi. Ancak bu kuralın AB ülkeleri için geçerli olmadığı da açıklandı. Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için belirlenen tarihe kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Kişisel bilgilerin kullanımı noktasında büyük endişelere neden olan bu karar büyük tepki çekti. Çok sayıda kullanıcı WhatsApp yerine diğer alternatif uygulamalara yöneldi. WhatsApp'ın 'onay' dayatmasını inceleyen uzmanlar öncelikle 3 konunun önemli olduğunu belirtiyor. Bunlar ise telefon rehberine erişerek kişilerin sosyal çevresinin saptanması, alışkanlıklarla konum bilgisinin diğer uygulamalar ile paylaşılması ve kişisel görüntü ve belgelerin işlenip uzun süre saklanması.

ALTERNATİF UYGULAMALAR NE KADAR GÜVENLİ?

Uzmanlar kullanıcıların yöneldiği diğer uygulamların da yüzde 100 güvenli olmadığını, uygulamaların şeffaflık ve güvenlik politikalarını net olarak açıklaması gerektiğini söylüyor.

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