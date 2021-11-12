WhatsApp'ın popüler özelliği Instagram'a da geldi!

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor.

Çeşitli yeniliklerle kullanıcılarla olan etkileşimi artırmayı hedefleyen platform, son olarak beğenilen bir WhatsApp özelliğini bünyesine kattı. WhatsApp‘ın kuruluşundan beri kullanılan 'durum ayarlama' Instagram‘a eklendi.

Bundan sonra kullanıcılar isterlerse müsait ya da meşgul gibi o anki hallerini belirten bir durum bildirebilecekler.

Sputnik/CNN