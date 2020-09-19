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WhatsApp'ta yeni dönem

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Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e "Dokunarak oturum açma" özelliği geliyor. Kaynak Yeniçağ: WhatsApp'ta yeni dönem
WhatsApp'ta yeni dönem

NTV'nin haberine göre, sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde. 

WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde QR koduyla oturum açmaya izin veren platform kullanıcılarına yeni bir opsiyon sunmaya hazırlanıyor. 

Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e "dokunarak oturum açma" özelliği geliyor. 

WhatsApp'ın yeni beta sürümünde parmak iziyle oturum açma işlevini test ettiği ortaya çıktı. 
Söz konusu yeni yöntem, bir başkasının telefonunuzu bularak hesabınıza giriş yapma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.  

WhatsApp'ın söz konusu yeni özellik ile ekstra bir güvenlik önlemi oluşturmayı planladığı anlaşılıyor

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