WhatsApp'tan yanlış mesaj atmaya karşı yeni özellik

WhatsApp, yanlış kişi veya gruplara mesaj atılmasını engellemek için yeni bir özelliği kullanıma sundu. Artık kullanıcılar yazıştıkları kişi veya gruplara özel duvar kağıdı belirleyebilecek.

Dünyanın önde gelen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni bir özelliği hayata geçirdi. Uygulamayı güncelleyen kullanıcılar artık yazıştıkları kişiye özel duvar kâğıdı seçebiliyor. Platform, bu özellikle yanlış mesaj gönderilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

WhatsApp'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sevdiğiniz kişiler için özel bir duvar kâğıdı kullanarak sohbetlerinizi kişisel hale getirin ve bir daha asla yanlış sohbette yanlış mesaj gönderme konusunda endişelenmenize gerek yok."

Yeni özelliğe göre istediğiniz kişi ve grupların arka planlarını Whatsapp'ın sunduğu duvar kâğıdı örneklerinden birini seçerek belirleyebiliyorsunuz. Kullanıcılar, fotoğraf galerilerinden bir fotoğrafı da duvar kağıdı olarak belirleyebiliyor

WhatsApp ayrıca kullanıcıların telefonlarında normal ve karanlık modlar için farklı duvar kağıtları ayarlamalarına da izin verecek.

AYAR NASIL YAPILIYOR?

1: Bir sohbet penceresi açın.

2: Bu ekranın sağ üstte kısmında bulunan üç nokta simgesine dokunun.

3: Açılan menüden 'Duvar Kağıdı' seçeneğine dokunun.

4: Karşınıza gelen ekranda 'Değiştir' seçeneğine dokunun.

5: Parlak, Koyu, Düz Renkler ya da Fotoğraflarım’dan birini seçin.

6: Açılan galeriden istediğiniz duvar kağıdını seçin.

7: 'Duvar Kağıdını Ayarla'ya dokunun

8: 'Bu sohbet için' seçeneğini işaretleyip 'Tamam'a dokunun.