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WSJ: ABD müttefiklerini kaybetmek istemiyorsa yolunu değiştirmeli

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ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Grant Rumley ve Washington Enstitüsü’nde görevli David Schenker tarafından kaleme alınan bir yazı yayınladı.
WSJ: ABD müttefiklerini kaybetmek istemiyorsa yolunu değiştirmeli

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Grant Rumley ve Washington Enstitüsü’nde görevli David Schenker tarafından kaleme alınan bir yazı yayınladı.

Wall Street Journal, silah ihracatının Rusya için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgularken, petrol ve doğal gaz ihracatından sonra ikinci sıradaki önemli gelir kalemi olduğunu yazdı. Gazete, Rusya’nın silah satışlarının son yıllarda düştüğüne dikkat çekerken, ABD’nin bu fırsatı ortaklarını Rus silahlarından uzaklaştırmak ve Rusya’yı stratejik pazarlardan uzaklaştırmak için kullanabileceği ancak yaklaşımlarını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Yazıda, ABD’nin uluslararası toplumda Rus silahlarının satılmasını caydırmak için hayata geçirdiği en önemli hamlenin Rusya’nın savunması veya istihbaratıyla “önemli bir işlem” yapan ülkelere yaptırımlar uygulama yönergesini içeren ve Caatsa kısaltmasıyla bilinen yasanın çıkarılması olduğu aktarıldı. ABD’nin bu yasaya uymayanları ABD kurumlarıyla yapılan bankacılık işlemleri de dahil olmak üzere bir dizi finansal kısıtlamaya tabi tuttuğu vurgulanırken, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımı sonucu F-35 programından çıkarılmasına dikkat çekti.

Reuters: ABD, F-35'ler için Türkiye'den parça alımını durdurabilir

‘HİNDİSTAN’A YAPTIRIM YOKKEN TÜRKİYE’YE VAR’

 

Ancak gazete, ABD’nin Caatsa yasasının yetkililer için “çok fazla hareket alanı sağladığı”nı vurgularken, bu durumun Rus müşterileri caydırma yeteneğini zayıflattığına dikkat çekildi. Hindistan’ın da Rusya’dan S-400 sistemi aldığı hatırlatılırken, ABD’nin Caatsa yaptırımlarına maruz kalmadığı vurgulandı.

Gazete, ABD’nin Hindistan yerine bir NATO ülkesi olan Türkiye’ye yaptırım uygulamasını da inceledi.

Yaptırımların genellikle Orta Doğu’yu hedef aldığı belirtilen yazıda, “2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya, ortaklaşa bir Rus beşinci nesil jet avcı uçağı üretme planlarını açıkladılar. Bu anlaşma henüz gerçek bir uçak üretmemiş olsa da, Rus beşinci nesil Su-75 Checkmate’in ilk prototipi Kasım ayında Dubai Air Show’da görücüye çıktı. Mısır da bu ülkelerden biri. 2018’de Kahire, iki düzineden fazla Rus Su-35 avcı uçağı için 2 milyar dolarlık sipariş verdi. 2021 yılına kadar jetlerden bazıları teslim edildi” ifadeleri kullanıldı.

ABD ORTAKLARINI GERİ KAZANMAK İSTİYORSA… 

Türkiye, Mısır, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Rus silahları satın alan ülkeler olduğu belirtilen yazıda, bu dört ülkenin de Washington ile stratejik bağlarına dikkat çekildi. Ancak bu ülkeler arasında yaptırımların aynı ölçüde uygulanmadığı belirtilirken, “ABD, müttefiklerini Rus silahlarından kurtarmak, Moskova için başka bir gelir akışını kademeli olarak azaltmak ve ortaklarını geri kazanmak istiyorsa, yolunu değiştirmesi gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı.

WSJ’da yer alan makalede,  “Caatsa, kötü seçimleri cezalandıran kör bir araçtır. Ülkeleri iyi seçimler yapmaya motive etmez. Daha da kötüsü, ABD’nin Caatsa’yı tutarsız uygulamaya koyuşu, bir çok müttefik devletin de kendinden uzaklaşmasına ve Moskova’ya yakınlaşmasına neden oldu. Washington, Caatsa uygulamasını netleştirerek, askeri tedarik sürecini düzene sokarak ve Amerika’nın cephaneliğinin en önemli mücevherlerinden bazılarını ortakların kullanımına sunarak bu yaklaşımını değiştirmelidir. ABD, basitçe işlemeyen bir politikayı düzeltmek için Rusya’nın işgaline karşı ivmeyi kullanabilir ve kullanmalıdır. ” ifadeleri kullanıldı.

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