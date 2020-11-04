Xiaomi Apple'ı Geride Bıraktı

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Xiaomi Apple’ı geçti. İşte konu ile ilgili detaylar.

Akıllı telefon pazarına baktığımızda muazzam bir rekabetin olduğunu söyleyebiliriz. Bu rekabetin en etkin isimleri ise şüphesiz Samsung, Huawei ve Apple diyebiliriz. Genele baktığımızda bu üç ismin yıllardan bu yana en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren şirketler sıralamasında zirvede yer aldıklarını görüyoruz.

XİAOMİ EN ÇOK SEVKİYAT GERÇEKLEŞTİREN 3 FİRMADAN BİRİ

Fakat artık bu isimler arasına yeni bir Çinli üretici daha katıldı. Evet Xiaomi’den bahsediyoruz. Bilindiği üzere Çinli üretici son yıllarda bir çıkış yakalamıştı. Nitekim 2020’nin 3. çeyreğinde bu çıkış, Xiaomi'nin bir basamak atlamasını sağladı. Yayınlanan raporda Xiaomi’nin Apple’lı geride bırakarak en çok sevkiyat gerçekleştiren 3 firmadan biri olduğu belirtildi.

Elbette bu başarıya farklı bir parantez de açmak gerekiyor. Malum Apple ekim ayında yeni nesil iPhone modellerini tanıtmıştı. Dolayısıyla 3. çeyrekte Apple satışlarının düşmesi çok da şaşılacak bir durum değil. Zira geçtiğimiz yıllara da baktığımız zaman Apple’ın iPhone satışlarının 3. çeyrekte düşüş yaşadığını rahat bir şekilde görebiliriz.

Samsung akıllı telefon pazarında tekrar lider oldu

Tabi ki burada Xiaomi’nin başarısını da küçümsemek olmaz. Çinli üretici fiyat / performans odağındaki politikası ile öne çıktı. Bazı analistlerin tahminlerine göre Çinli şirket, çok da uzun olmayan bir zaman diliminde en büyük üçlünün daimi bir üyesi olabilir.