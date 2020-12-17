Xiaomi Mi Reader Pro e-kitap okuyucu duyuruldu

Xiaomi Mi Reader Pro e-kitap okuyucu biraz daha Amazon Kindle Oasis karşısına çıkacak şekilde donatılmış. Pek çok Çinli bulut okuma sistemlerine entegre olabiliyor.

Mobil cihaz pazarında önemli başarılar elde eden Çinli Xiaomi; elektronik kitap okuyucu pazarına da yavaş yavaş ısınıyor. Firma özellikleriyle iddialı Mi Reader Pro adındaki okuyucusunu duyurdu.

Xiaomi Mi Reader Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Reader Pro modeli 7.8 inçlik e-mürekkep ekranında inç başına 330 piksel yoğunluk sunuyor. LED aydınlatma 24 seviyeli parlaklık ayarına sahip ve dış ortama göre daha konfrolu bir okuma tecrübesi sunabiliyor.

4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan okuyucuda 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. Android 8.1 üzerine özel bir ara yüz giydirilen okuyucuda Baidu ve WeChat Reading gibi okuma platformları entegre.

Txt, epub, pdf, doc gibi bilinen tüm metin formatlarına destek veren okuyucu telefondan kitap aktarabiliyor. WiFi ve Bluetooth 5.0 yanında 3200mAh kapasiteli batarya 70 güne kadar idare edebiliyor. Xiaomi Mi Reader Pro okuyucu 140 Avro fiyat etiketine sahip.