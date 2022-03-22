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Xiaomi’nin karı beklentilerin üstünde

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Xiaomi’nin karı beklentilerin üstünde
Xiaomi’nin karı beklentilerin üstünde

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi, 2021’in son çeyreğinde net karını yüzde 40 artırarak 4,4 milyar yuana (700 milyon dolar) çıkardı.

Piyasa beklentisi şirketin söz konusu çeyreklik dilinde 4,2 milyar yuan kar edeceği şeklindeydi.

 

Xiaomi’nin son çeyrekte satış rakamları da tahminlerin üstünde. Şirket satışlarda beklentileri yüzde 21 aşarak 85,6 milyar yuan (yaklaşık 13,5 milyar dolar) gelir elde etti.

Xiaomi ayrıca son çeyrekte akıllı telefon ihracatını da yüzde 3,9 artırmış gözüküyor.

Aynı dönemde Apple ve Oppo gibi şirketlerin ihracatıysa yüzde 3,2 azaldı.

Xiaomi özellikle son çeyrekte telefonlarındaki kamera ve işletim sistemlerinde dikkat çekici iyileştirmeler yapmıştı.

Pekin merkezli firma aynı zamanda fiyat olarak da rakiplerine göre uygun seçenekler sunmaya devam ediyor. Xiaomi’nin şu an piyasadaki en pahalı modeli iPhone’un en ucuz seçeneği olan ‘13 mini‘yle aynı fiyatta.

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