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Yağışlar bugün ve yarın yer yer devam edecek

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Meteoroloji Dairesi, yer yer yağışların bugün ve yarın da devam edeceğini belirtti.
Yağışlar bugün ve yarın yer yer devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin 12 Şubat’a kadarki süreye dair tahminlerine göre, bugün günün ilk saatlerinde yer yer hafif sağanak, yarın da doğu kesimlerde yer yer hafif sağanak bekleniyor. Periyodun geriye kalan kısmında hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, bugün ve yarın kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek.

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