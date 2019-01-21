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Yağışlar devam edecek!

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Ülkenin hafta boyunca alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalması, yarın ise yağmur yağması beklendiği bildirildi.
Yağışlar devam edecek!

 Ülkenin hafta boyunca alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalması, yarın ise yağmur yağması beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi, 22-28 Ocak arasında havanın genellikle parçalı bulutlu olacağını, en yüksek hava sıcaklığının, iç kesimler ve sahillerde genellikle  15 – 18 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak  esecek.

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