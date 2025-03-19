  • BIST 10060.48
  • Altın 3649.602
  • Dolar 39.3804
  • Euro 42.7785
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKACHP’den İmamoğlu’nun diploma iptaline sert tepki: Bu kararı tanımıyoruz

Yağmur ve fırtına bekleniyor

» »
Bugün ve yarın yağmur ile fırtına bekleniyor. Yarın sıcaklık 13-16 derece dolaylarında olacak.
Yağmur ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge 18-24 Mart tarihleri arasında, periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu, doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu, diğer günler parçalı bulutlu veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde 24-27 derece, sahillerde 19-22 derece, diğer günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece, perşembe günü ise iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun ilk yarısında zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı olarak, bugün ve yarın ise yer yer fırtına şeklinde esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor13 Mart 2025 Perşembe 10:27
  • Sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak12 Mart 2025 Çarşamba 18:08
  • Tozlu hava etkili oluyor12 Mart 2025 Çarşamba 09:45
  • Hava sıcaklığı yükseliyor12 Mart 2025 Çarşamba 09:39
  • Yine tozlu hava geliyor11 Mart 2025 Salı 14:10
  • Hava nasıl olacak?11 Mart 2025 Salı 09:44
  • Bu hafta hava nasıl olacak?10 Mart 2025 Pazartesi 09:22
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?07 Mart 2025 Cuma 15:50
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı07 Mart 2025 Cuma 14:11
  • Hava açık ve az bulutlu07 Mart 2025 Cuma 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti