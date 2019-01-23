Yakın Doğu Koleji Sporcusu Gürsu Gülerler Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Salon Şampiyonası’na katılan Yakın Doğu Koleji sporcusu Gürsu Gülerler, U14 Uzun Atlama Branşı’nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 18-23 Ocak tarihleri arasında İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı adına katılan Gürsu Güler, Uzun Atlama Branşında 5.38’lik ve 60 m Engel Branşında 9.90’lık derecesi ile Türkiye Birincisi oldu

İki gün süren yarışmalarda atletler 60 metre, 200 metre, 1000 metre, 60 metre engelli, uzun atlama, yüksek atlama kategorilerinde kıyasıya madalya mücadelesi verdi. Bine yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, 14 yaş altı uzun atlama kategorisinde piste çıkan Gürsü Gürler, uzun atlamada 5.38’lik, 60 metre engelli branşında da 9.90’lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Yoğun Çalışmalarla Göğüs Kabartan Başarı…

Antrenörleri Özgür Kıralp ve Niyazi Serhaner genç atleti tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Yakın Doğu Koleji sporcusu Gürsu Gülerler de, yoğun çalışmalarının sonucunu aldığını ve çok daha büyük başarıları hedeflediğini belirtti. U14 Salon Atletizm Şampiyonası’nda yaptığı derecelerle ülkesi adına göğüsleri kabarttığını ifade eden Gülerler, “Çok fazla çalışıyoruz, çok fazla antrenman yapıyoruz. Çok çalışmanın bunun karşılığını hep yarışlarda aldım. Kürsüye çıkma hayallerimi gerçekleştirirken, elde ettiğim başarıların ülkem ve Yakın Doğu Üniversitesi adına da gurur kaynağı olması beni mutlu ediyor. Ülke sporunu ve atletizminin geleceğini oluşturan bizleriz, başarı kürsüsünün en üstünde yer almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için aralıksız çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.