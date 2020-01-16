Yakın Doğu'dan mucize gibi ameliyat... İç organları ters tarafta olan hastaya müdahale..

Kalp dahil tüm iç organları ters tarafta olan hastanın Aort damarı sentetik damarla, kalp kapağı ise mekanik kapakla değiştirilerek sağlığına kavuşturuldu

Kalp dahil tüm iç organları ters tarafta olan hastanın Aort damarı sentetik damarla, kalp kapağı ise mekanik kapakla değiştirilerek sağlığına kavuşturuldu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Nefes Darlığı Şikayetiyle Gelen 57 Yaşındaki Zeki Atakan’ın, Gerçekleştirilen Kalp Check-Up’ı Sonucunda Kalp Dahil Tüm Organlarının Ters Tarafta Olduğu Saptandı. Aort Damarında Genişlik ile Aort Kapağında Ciddi Yetmezlik Tespit Edilen Zeki Atakan, İleri Tetkik ve Cerrahi Tedavi Amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne Yatırıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanları Tarafından Gerçekleştirilen Nitelikli Ameliyat, Literatürde Örneğine Az Rastlanır Bir Vaka Olması Dolayısıyla Uluslararası Bilimsel Yayın Organlarında da Yerini Aldı. Yüksek Riskli Olmasına Rağmen Başarıyla Tamamlanan Operasyon Sonrasında Hasta Sağlıklı Bir Şekilde Taburcu Edildi.

Kalp Check-Up’ından Aortta Genişleme ve Aort Kapağında Ciddi Yetmezlik Ortaya Çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne nefes darlığı şikayeti ile başvuran Zeki Atakan’a, yapılan kalp check-up’ında, aortada genişleme ve aort kapağında ciddi yetmezlik teşhisi kondu.

Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu; “Hastanın Aort Damarını Sentetik Damar ile Kalp Kapağını ise Mekanik Kapak ile Değiştirdik.”

Hastanın kalp dahil tüm organlarının ters tarafta yer almasının ameliyat stratejisinin belirlenmesi açısından özellikli programlama gerektirdiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, ameliyat sırasında cerrahın duruş yeri ve pozisyonu gibi basit görünen kriterlerin bile ameliyat başarısında büyük etken olduğunu belirtti.

“Diğer hastalardan farklı olarak, Zeki Atakan’ın organlarının ters tarafta olması, ameliyatın seyri ile ilgili öngörüde bulunmak açısından zorluk teşkil etmekteydi. Organların ters tarafta olması nedeniyle cerrahi yaklaşım ihtiyacı farklı olabilirdi. Biz en doğru olduğuna inandığımız yaklaşımla hastaya müdahale ettik.” diyen Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, tüm organların ters tarafta yer alması göz önünde bulundurulduğunda yüksek riskli operasyon sınıfına giren bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini, hastanın aortasındaki genişlik nedeniyle kalbi besleyen aort damarını sentetik damar ile aort kapağını ise mekanik bir kapakla değiştirerek hastayı sağlığına kavuşturduklarını ifade etti.

Doç. Dr. Barçın Özcem; “Literatürde Çok Nadir Rastlanan Bir Vaka, Hastaya Uyguladığımız Ameliyatın Sayısı ise Dünyada Bugüne Kadar Birkaç Taneyi Geçmeyecek Kadar Az.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Barçın Özcem, “Dünyada çok nadir rastlanan bir vaka ile karşı karşıya kaldıklarını, kalp dahil tüm organları ters yönde bulunan Zeki Atakan’ı ameliyat stratejisi zor, operasyon riski yüksek olan bir ameliyata aldıklarını belirtti.

Literatürlere bakıldığı zaman bu durumda çok az vakaya rastlandığını kaydeden Doç. Dr. Dr. Barçın Özcem; “Dünyada insanların organlarının ters tarafta olması nadir rastlanan bir durumdur. Organların ters olması ile birlikte aynı anda aortada genişleme ve aort kapak yetmezliği bulunması da nadir görülen bu durumu daha da az rastlanır hale getirmektedir. Dolayısıyla bugüne kadar dünyada uygulanmış bu tip ameliyatların sayısı oldukça az olup, anabilim dalımız tarafından gerçekleştirilen ameliyatın dünyadaki örneklerinin sayısı ise neredeyse bir elin parmaklarını geçmemektedir. Bundan ötürü bu hastayı yurtdışı makalelerde de yayın olarak meslektaşlarımızla paylaştık.” dedi.

Uzm. Dr. Ali Önder Kılıç; “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Dünyada Çok Nadir Uygulanan Bir Ameliyat Gerçekleştirdik.”

Uzm. Dr. Ali Önder Kılıç ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde dünyada çok nadir gerçekleştirilen bir işlemin başarıyla yapıldığını ifade etti.

Zeki Atakan’ın iyileşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Ali Önder Kılıç, ameliyat yaklaşımı ile ilgili konsey kararının ardından, deneyimli kalp ve damar cerrahisi uzmanları ile birlikte konusunda uzman anestezi ekibi, cerrahi hemşire ve personelden oluşan ameliyat ekibi tarafından hastanın başarıyla opere edildiğini söyledi. Ameliyat sırasında hiçbir komplikasyon ile karşı karşıya kalınmadığını, 6 saat süren ameliyatın ardından hastanın 3 gün yoğun bakımda takip edildiğini, servis izleminin ardından ise şifa ile taburcu edildiğini bildirdi. Vücutta sadece birkaç organın ters tarafta bulunmasına daha sık rastlanırken, tüm organların ters yönde bulunması çok ender görülen bir durum olduğunu yineleyen Uzm. Dr. Ali Önder Kılıç, “Hastamız ameliyatın ardından oldukça sağlıklı bir şekilde rutin poliklinik kontrollerine devam etmektedir. Meslektaşlarımın da belirttiği gibi tüm dünyadaki kalp damar cerrahisi uzmanlarının oldukça nadir rastlayabileceği bir vakayı başarı ile tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.