Yalnız yaşayan adam kendini Facebook’tan satışa çıkardı

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan 30 yaşındaki Alan Clayton, kendini Facebook’tan satışa çıkardı. Verdiği ilanda kendinden 'özgür' ve 'az kullanılmış' olarak bahsetti.

10 yıldır yalnız yaşayan ve bu yalnızlıktan sıkılan 30 yaşındaki Alan Clayton, kendini Facebook’tan satışa çıkardı. İngiltere’nin Kettering şehrinde yaşayan Clayton, hem geleneksek tanışmalardan hem de flört uygulamalarından hep eli boş dönmüş. Yaşadığı hayal kırıklığı karşısında şansını Facebook’ta denemeye karar veren genç adam, verdiği ilanda kendinden 'özgür' ve 'az kullanılmış' olarak bahsetti.

Kamyon şoförü olan Alan Clayton, verdiği ilan sonrasında mesaj kutusunun dolup taştığını söyledi. Gelen mesajlardan sadece biriyle buluşan genç adam, bu şekilde hayatının aşkını bulacağını umut ediyor.

Okuldan mezun olduğundan beri uzun süreli bir ilişkisi olmadığını söyleyen Alan, tüm arkadaşlarının evlediğini gördükten sonra kendisinin de artık evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya hazır olduğunu dile getirdi. Alan'ın babası Frank, birinin Alan'a bir şans vereceğini umduğunu söylüyor.