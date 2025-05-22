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Yanacağız... Sıcaklık 38 dereceye çıkıyor!

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Hava sıcaklıkları hafta boyunca artarak iç kesimlerde 38 dereceye kadar çıkacak.
Yanacağız... Sıcaklık 38 dereceye çıkıyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 22-28 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre hava, hafta boyunca genel olarak açık, az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35–38 derece, sahil kesimlerinde ise 27–30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, cuma günü ve periyodun son günlerinde zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

 

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