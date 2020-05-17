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Yangın kampüse ulaştı...ODTÜ Kampüsü boşaltılıyor (Video)

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Yangın kampüse ulaştı...ODTÜ Kampüsü boşaltılıyor
Yangın kampüse ulaştı...ODTÜ Kampüsü boşaltılıyor (Video)

kampus-bos-930x410.jpgTepebaşı’nda başlayan yangın, Kalkanlı’daki ODTÜ’ye ulaşıyor.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü boşaltılıyor

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