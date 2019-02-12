Yanlışlıkla porno görüntüleri açan öğretmene öğrencilerden destek

Hollanda'nın doğusundaki Lochem kasabasındaki bir lisede, geçen hafta ders sırasında bilgisayarındaki porno görüntüleri yanlışlıkla tahtaya yansıtan ve okul yönetimi tarafından açığa alınan öğretmene öğrenciler sahip çıktı.

Staring Koleji'ndeki olay Perşembe günü yaşandı.

Kişisel bilgisayarı, sınıftaki dijital tahtaya bağlı olan öğretmen, ek ders sırasında bilgisayarında pornografik görüntüleri arattı. Ancak bu görüntüler tahtaya yansıdı.

Çıplak kadın görüntüleri, sınıftaki öğrenciler tarafından da bir süre izlendi. Bazı öğrenciler, cep telefonu kamerası ile öğretmeni ve tahtaya yansıyan porno görüntüleri kaydetti.

Bir kız öğrencinin, "Efendim ne yapıyorsunuz?" diye uyarması üzerine olayın farkına varan öğretmen, bilgisayarını kapatarak, sınıfı terketti.

Okul yönetimi, Cuma günü "yakışıksız davranışı nedeniyle" öğretmenin süresiz açığa alındığını duyurdu.

'CEZA GEREKTİRECEK BİR OLAY DEĞİL'

Staring Koleji öğrencileri, Pazartesi sabahı okul bahçesinde bir gösteri düzenleyerek açığa alınan öğretmene destek verdi.

Öğrenciler, medya kuruluşlarına gönderdikleri elektronik posta mesajında da, öğretmeni savundu.

Öğretmenin, ulusal medya tarafından karalandığını belirten bir öğrenci, "Yaptığı aptalca bir olay. Sınıfta bu görüntülere bakması uygun değil ama ceza gerektirecek bir olay da değil. Yaptığı bir suçmuş gibi abartıldı" dedi.

Okul yönetimi ise öğrencilere ve velilere birer mesaj gönderdi.

Mesajda, "Ülkemizde bu tür görüntüleri izlemek yasak değil ama uygunsuz. Okulumuzda böyle bir şey yaşanması kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.

Okul yönetimi ise öğrencilerden, soruşturmanın sonucunu beklemelerini ve ona göre gösteri yapmalarını istedi.