Yaraya Alkollü İçki Dökmek Mikropları Gerçekten Öldürür mü?

İddianın Kökeni

Hepimiz aksiyon filmlerinde yaralı kahramanın yarasına bir şişe içki boşaltıp aksiyona devam ettiğini görmüşüzdür. Başlangıcını Sümerlere kadar dayandırabileceğimiz bu yara temizleme uygulaması uzun süre kabul görmüştür. Yarayı yakan her maddenin (mesela kolonya!) bakterileri de öldürdüğü inancı hala devam etmekte. Peki ama alkollü içkiler gerçekten antiseptik mi?

Bilgiler

Cecil Adams'ın asistanı Una'nın yardımıyla ulaştığı sonuçlar bu konuda bilgi verebilir. Bu deney için Una, iki gün boyunca hiç yıkanmadan ev işlerini gördü, kedi köpek sevdi, rutin faaliyetlerini gerçekleştirdi. İki günün sonunda Una'nın diz arkasından, karnından, ayak tabanından ve kasığından örnekler alındı. Daha sonra bu bölgeler, farklı türlerden maddelerle temizlendi. Temizlik için damıtılmış su (%0 alkol oranı), kırmızı şarap (%12 alkol oranı), Scotch viski (%40 alkol oranı) ve Everclear (%95 alkol oranı) kullanıldı. Sonuçlar şu şekilde:

Una'nın dizleri temizlenmeden önce de, temizlendikten sonra da çok temiz durumdaydı. Hem de üzerinden yemek yenecek temizlikte!

Karından alınan işlem görmemiş örneklerde 11 bakteri kolonisine rastlandı. Suyla temizlendikten sonra koloni sayısı üçe düştü. Alkolle temizlendiğinde, bakteri kolonilerinden eser kalmadı.

Ayak tabanı örneklerinde birçok farklı sonuçla karşılaşıldı. Şarap, kolonileri arttırarak ardında en çok koloni bırakan madde oldu.

Kasıkların işlem görmemiş örneklerinde tam 200 koloniye rastlandı! Suyla temizlenen bölgede kolonilerde değişim olmadı. Şarapla ''temizlenince'' kolonilerde artış görüldü. Viski, koloni sayısını yarıya düşürdü ve kolonilerin boyutlarında küçülme gözlendi. %95'lik alkol oranıyla Everclear, kolonilerin dörtte üçünü yok etti ve boyutlarını büyük oranda küçültüp büyüme hızlarını düştü.

Cecil Adams ekibinin vardığı sonuca göre, kovboyların yara temizliğinde uzun süre bel bağladıkları viski gerçekten de işe yarar sonuçlar veriyor. Şarap, içeriğindeki yüksek şeker miktarı dolayısıyla kolonileri azaltmak yerine arttırdığı için hiç de iyi bir antiseptik değil. En yüksek alkol oranlı Everclear, harika sonuçlar çıkardı.

Bu oldukça mantıklı, çünkü antibakteriyel özellikteki sabunların içeriği %60 etanoldür. Tuvalet ispirtosu olarak da bilinen ve yaralara uygulanan karışımın %70'i etanol veya izopropanol tipi alkoldür. Dolayısıyla yüksek alkollü içkilerin yaradaki bakterileri öldürmesi son derece beklendiktir!

Bu iddiayı doğrulayan bir başka kaynak da Milano Üniversitesi'nin mikrobiyoloji alanında yayınladığı Annals of Microbiology dergisi. Burada yayınlanan araştırmada, araştırmacılar ev, restoran ve endüstri bölgeleri gibi farklı alanlardan örnekler alıp buz küpleri haline getirdiler. Farklı bölgelerden toplandıkları için farklı bakteri kolonilerine ev sahipliği yapan buz küpleri, ortak bir noktaya sahipti: İçlerine alkol eklendiğinde bakteri kolonilerinde azalmalar görüldü.

Bu araştırmalardan vardığımız sonuca göre, alkollü içkilerin bazıları antiseptiktir. Ancak değişen alkol oranları nedeniyle bir bütün olarak değerlendirilemezler. Bir viskinin antiseptik yanı gerçek olsa da; zararlı bakterilerin yanı sıra sağlıklı hücreleri de öldürme riski, vereceği acı ve pahalılığı düşünülünce alkolü açık yaranızda kullanmanız her zaman akıllıca olmayabilir. Fakat hiçbir alternatif üretemiyorsanız, bu yolu deneyebilirsiniz; çünkü yaranız üzerine içki dökmek, zor durumlarla karşı karşıyayken hiçbir şey yapmamanızdan iyi olacaktır!

KAYNAK: EVRİM AĞACI