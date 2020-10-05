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Yarım kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı.İşte karar

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri, 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Smart Abeyewe dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Yarım kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı.İşte karar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri, 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Smart Abeyewe dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI


Narkotik Şube’de görevli polis memuru İbrahim Atabek, 1 Ekim saat 19.30 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Boğazköy’de pusuya yattıklarını söyledi. Polis, zanlının bir şahıs tarafından yol kenarına bırakılan 280 gram hintkeneviri ve 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi, almak için araç ile olay yerine geldiği esnada tutuklandığını ifade etti.
Atabek, zanlının aracında da arama yapıldığını, 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu
madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 7 güne  süre ile tutukluluk talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.

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