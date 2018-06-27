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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 08:00- 16:00 saatleri arasında olacak.
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

İskele ve civarında bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

ULUKIŞLA VE ASLANKÖY’DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesislerinin elektrik enerjisinin kesik olacağı açıklandı.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

DİKMEN VE BOĞAZKÖY CİVARLARINDA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Dikmen bölgesinde, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, St. Hilarion Bölgesi, GKK Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale’nin elektrik enerjisi yarın 5 saat kesik olacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00- 14:00 saatleri arasında yapılacak. 

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