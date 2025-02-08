Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, yarından itibaren yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki bir hafta boyunca (8-14 Şubat) bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek. Yarın öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmur, sabah saatleri de yer yer don olayı bekleniyor.

10-11-12 Şubat günlerinin de yer yer sağanak yağmurlu geçeceği öngörülüyor.