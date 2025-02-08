Yarından itibaren yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki bir hafta boyunca (8-14 Şubat) bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek. Yarın öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmur, sabah saatleri de yer yer don olayı bekleniyor.
10-11-12 Şubat günlerinin de yer yer sağanak yağmurlu geçeceği öngörülüyor.
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