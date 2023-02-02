  • BIST 4.742,98
  • Altın 1182.958
  • Dolar 18.8155
  • Euro 20.6742
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Yasalardaki “cinsiyetçi maddelere” dokunuş

» »
Yasalardaki “cinsiyetçi maddelere” dokunuş
Yasalardaki “cinsiyetçi maddelere” dokunuş

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında çalışmalarını sürdüren Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi, bazı yasalardaki kadın aleyhine ve cinsiyetçi olduğunu tespit ettiği maddeleri düzelterek 5 yasa önerisi hazırladı.

Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi’nin Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile çağdaş hukuk normlarına uygun şekilde hazırladığı yasa önerileri, dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Gerçek ve tüzel kişiler, bahse konu yasa önerilerinin içeriği ile ilgili görüş ve önerilerini yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığına sunabilecek.

 

-Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası Önerisi

 

Komite, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın 80’inci ve Sosyal Güvenlik Yasası’nın 43’üncü maddelerindeki “eşlerden her ikisinin de aynı zamanda işsizlik sigortasından ödenek almaya hak kazanmaları halinde, kadın sigortalıya geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için artış verilmeyeceği” yönündeki koşulu Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile çağdaş hukuk normlarına aykırı buldu. Komite, söz konusu maddelerdeki koşul bendlerini “'Ancak eşlerden her ikisinin de sigortalılıklarından dolayı aynı zamanda işsizlik sigortasından ödenek almaya hak kazanmaları halinde, geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için artış, öncelikle ilk başvuran eş için uygulanır ve aynı zamanda her iki eşe birden artış verilmez" şeklinde değiştirdi.

 

- Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Önerisi

 

 

Gelir Vergisi Yasası’nın yükümlüyü sadece erkek olarak kurgulayan ve evli olan erkek için eş indirimi düzenleyen 12’nci maddesi ile çocuğun gelirinin vergilendirilmesini düzenlerken aile reisini baba olarak tanımlayan 18’inci maddesi, Komite tarafından Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile çağdaş hukuk normlarına aykırı bulundu. Hazırlanan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Önerisi ile 12’nci maddedeki “karısı” ifadesi çıkarılarak yerine “eşi” ifadesi kondu; 18’inci maddedeki “aile reisi” ifadesi ise çıkarıldı.

 

- Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi

 

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nda da eşlerin her ikisinin de polis olması halinde, kira ödeneğinin yalnızca kocaya verileceğinin belirtildiği 47'nci maddenin (4)'üncü fıkrası, “Eşlerin her ikisinin de polis mensubu olması halinde, kira ödeneği, maaşı yüksek olan eşin maaşı dikkate alınarak, eşler arasında eşit paylaştırılarak verilir" şeklinde değiştirildi.

 

- Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi

 

Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası’nda ise evlenen tarafların kendi soyadlarına ilişkin birtakım uzlaşılar yapabilirken çocukların soyadlarına ilişkin herhangi bir uzlaşı yapma şansları olmadığı gerekçesiyle 35’inci maddede değişiklik yapıldı. Yasa Önerisinde taraflara, kendi soyadlarına ilişkin yaptıkları uzlaşıdan bağımsız olarak çocukların soyadları konusunda bir uzlaşı yapma şansı verildi, uzlaşı olmaması halinde ise çocukların önce anne sonra baba soyadı olmak üzere iki soyadı almaları düzenlendi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da trafik kazası!02 Şubat 2023 Perşembe 10:30
  • Yağmurlu hava geliyor...02 Şubat 2023 Perşembe 10:28
  • Medya Etik Kurulu Kıbrıs gazetesini kınadı, evrensel etik değerlere dikkat çekti02 Şubat 2023 Perşembe 10:27
  • Polisten tecavüz iddiasıyla ilgili açıklama02 Şubat 2023 Perşembe 10:23
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (2 Şubat 2023)02 Şubat 2023 Perşembe 09:25
  • Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor...01 Şubat 2023 Çarşamba 22:18
  • Dikkat! Dikkat! Kar nedeni ile bu yollar kapandı!01 Şubat 2023 Çarşamba 22:12
  • Oğuz, Çam ve Kayalar’dan Laguna Balıkçı Barınağı’na ziyaret01 Şubat 2023 Çarşamba 19:55
  • Öztürkler: Sosyal konutlar sadece Derinya'da değil, ihtiyacı olan bölgelerde de yapılacak01 Şubat 2023 Çarşamba 19:47
  • İlaç sıkıntısı... İncirli: Derhal kriz masası kurulmalı01 Şubat 2023 Çarşamba 19:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti