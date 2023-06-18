Yazın telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemek için neler yapabilirsiniz?

Öğle aranızda bir şeyler yerken telefonunuzda "çok ısındığı için kapanacağı" bildirimi belirse nasıl hissedersiniz? TikTok’ta gezinemeyeceğiniz öğle arasının tadı mı olur? Yoksa iş arkadaşlarınızla sohbet etmek zorunda mı kalacaksınız?

Yazın gelmesiyle birlikte sadece vücutlarımız değil elektronik eşyalarımız da artan sıcaklıklardan etkileniyor.

İnsanların aksine, telefonlarımız terleyerek soğuyamıyor. Bu onları kullanmayı daha keyifli kılsa da, bir noktadan sonra telefonların kendilerini bir süreliğine kapatmasına yol açıyor.

Peki telefonlar neden sıcak havada çalışmakta zorlanıyor ve buna karşı nasıl önlemler alabiliriz?