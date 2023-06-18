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Yazın telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemek için neler yapabilirsiniz?

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Öğle aranızda bir şeyler yerken telefonunuzda "çok ısındığı için kapanacağı" bildirimi belirse nasıl hissedersiniz? TikTok’ta gezinemeyeceğiniz öğle arasının tadı mı olur? Yoksa iş arkadaşlarınızla sohbet etmek zorunda mı kalacaksınız?
Yazın telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemek için neler yapabilirsiniz?

Yazın gelmesiyle birlikte sadece vücutlarımız değil elektronik eşyalarımız da artan sıcaklıklardan etkileniyor.

İnsanların aksine, telefonlarımız terleyerek soğuyamıyor. Bu onları kullanmayı daha keyifli kılsa da, bir noktadan sonra telefonların kendilerini bir süreliğine kapatmasına yol açıyor.

Peki telefonlar neden sıcak havada çalışmakta zorlanıyor ve buna karşı nasıl önlemler alabiliriz?

Sıcak havada işlemciler yavaşlıyor

Sıcak hava dalgalarında nasıl ki bizler normal sıcaklıklara kıyasla yavaşlıyorsak, işlemciler de aynısını yaşıyor.

Leeds Beckett Üniversitesi’nden elektrik ve elektronik mühendisi Dr. Roz Wyatt-Millington, “Telefonların çalışmasını sağlayan bu çipler, çalışırken ısı üretir” diyor ve ekliyor:

“Telefonun ısısı arttıkça bu çipler aşırı ısınıp bozulmamak için kendilerini yavaşlatır.”

Piller daha hızlı bitiyor

Dr. Roz, elektronik aletlerin genellikle 35 dereceye kadar ısılarda çalışmak üzere tasarlandığını anlatıyor:

“Enerjinin depolandığı piller belli ısı aralıklarında çalışabiliyor. Isındıkça çalışmakta zorlanıyorlar, bir noktadan sonra enerji tükenebiliyor.”

Piller soğumakta zorlandıkça pil ömrü de azalıyor.

Dr. Roz, genellikle güneşin altında telefonların ekran parlaklığının da arttığını, telefonların aşırı ısınmayı önlemek için yaptığı işlemler de buna eklenince aletlerin hem yavaşlayıp hem daha fazla pil tüketebildiğini söylüyor.

Ekran koruyucuları

Ekran koruyucusu kullanmayıp telefonunuzun ekranına zarar verdiyseniz, bu zarar sıcak havalarda daha da görünür hale gelebilir.

Öte yandan ekran koruyucu kullanmak da ısıyı telefonun içine hapsettiği için telefonun soğumasını zorlaştırıyor.

Telefonun ısınmaması için neler yapılabilir?

Telefonu şarjda bırakmayın

Dr. Roz “Telefonlar şarj olurken ısınır. Çok sıcak bir ortamda telefonunuzu şarj ederseniz cihazın daha da ısınmasına yol açarsınız” diyor.

Güneş ışığından sakının

“Doğrudan güneş ışığından sakınmak en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Telefonu arabada bırakmayın, mümkün olduğunca gölgede kalmasını sağlayın, hatta imkanınız varsa bir pervanenin önüne koyun” diyor Dr. Roz.

Çok yüklenmeyin

Telefonun sıcak havada yoğun işlemler yapmamasını da sağlayabilirsiniz. Dr. Roz “GPS veya kullanmadığınız şeyleri kapatın. Ne kadar az uygulama kullanırsanız, telefonunuz o kadar az ısı üretir ” tavsiyesinde bulunuyor.

Düşük güç modunu açın

Bunun için telefonunuzun düşük güç modunu da kullanabilirsiniz.

Bir diğer tavsiye de telefonunuzu birkaç dakikalığına kapatıp, soğumasını bekledikten sonra tekrar açmak.

Buzdolabı veya buzluğa koymayın

Telefonunuzu soğutmak için buz dolu bir poşete koymayı ise düşünmeyin.

Ani ısı değişimleri telefonlara zarar verebilir, buzun erimesiyle ortaya çıkacak su da telefonunuzun içine girebilir.

Dr. Roz, telefonların aşırı ısınarak bozulmasını önleyen mekanizmalara sahip olduğunu ve hiçbir şey yapmazsanız son çare olarak bu mekanizmaların devreye gireceğini söylüyor.

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