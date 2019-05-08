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YDP: UBP-DP azınlık hükümetine destek verebiliriz

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın HP'nin koalisyondan ayrılma kararıyla ilgili konuştu
YDP: UBP-DP azınlık hükümetine destek verebiliriz

Arıklı, Genç TV'de Gökhan ALtıner'ın sorularını yanıtkarken, önemli bir de bilgi verdi...

Arıklı, 2 buçuk ay önce, uzun süre birlikte çalıştığı DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'ı ziyaret ettiğini açıkladı.

Arıklı, "İlk kez burada açıklayayım. Serdar Beyi ziyaret ettim. Aldığım bazı bilgileri paylaştım. Mali Protokol nedeniyle hükümetin iyi gitmediğini anlattım. Sn. Özersay'ın bazı şikayetleri nedeniyle bu hükümetin bozulabileceğini söyledim. ‘Gelin yardımcı olun Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı değişelim, siz UBP ile azınlık hükümeti kurun, biz dışardan destek verelim, seçime gidin’ dedim... O da bu hükümetin sağlam olduğunu ve emin adımlarla gittiğini söyledi" dedi.

Arıklı, "UBP ve HP kurulur... Mali Protokol hemen imzalanır ve para akışı başlar. UBP bu işleri iyi beceren bir siyasi partidir" diye ekledi. Arıklı, UBP - HP olmaması halinde UBP-DP azınlık hükümetine destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

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