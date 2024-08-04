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YDÜ araştırmacıları, Sharjah Üniversitesi’ni ziyaret etti

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Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, yürütülen ortak çalışmaları değerlendirmek ve iş birliği olanaklarını geliştirmek amacıyla Sharjah Üniversitesi’ni ziyaret etti
YDÜ araştırmacıları, Sharjah Üniversitesi’ni ziyaret etti

Yakın Doğu Üniversitesi ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen üniversitelerinden Sharjah Üniversitesi, 2022’de imzaladığı ikili iş birliği protokolü çerçevesinde ortak bilimsel çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve iş birliği olanaklarını geliştirmek amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları Sharjah Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilber Uzun Özşahin ve Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Matematik Öğretim üyesi Doç. Dr. Berna Uzun’dan oluşan heyeti; Sharjah Üniversitesi Tıp ve Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (Research Instıtute For Medıcal And Health Scıences) Müdürü Prof. Dr. Rahib Halwani karşıladı.

Doç. Dr. Özverel ile Prof. Dr. Rahib Halwani arasında gerçekleştirilen görüşmede; iki enstitü arasında araştırmacı ve öğrenci değişimi, yürütülen ortak projelerin artırılması ve yeni ortak projelere başvuruların başlatılması konularında iş birliğini güçlendirmek amacıyla alt protokol imzalanmasına karar verildi. İmzalanan alt protokol kapsamında; iki üniversite arasındaki akademik ve araştırma iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ziyaret kapsamında Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel geniş katılımın olduğu bir seminer de verdi. Doç. Dr. Özverel, seminerde ‘Yapay zekâ, Matematiksel Modellemelerin Klinik ve enfeksiyon mikrobiyolojisinde kullanım alanları’ adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel: “Genç araştırmacıların uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlamak için büyük bir heyecan ve istekle çalışıyoruz.”

“Sharjah Üniversitesi ile sürdürdüğümüz iş birliği, bilimsel ve akademik anlamda büyük bir değer taşıyor” diyen Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, gerçekleştirilen ziyaretin iki kurum arasında mevcut olan güçlü bağları daha da pekiştirdiğini söyledi.

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, ortak projelerde yer almak, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak ve genç araştırmacıların uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlamak için büyük bir heyecan ve istekle çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, “Özellikle, yapay zeka ve matematiksel modellemelerin sağlık bilimlerindeki uygulamaları gibi kritik alanlarda ortak çalışmalarımızın, her iki üniversitenin de araştırma kapasitesini ve uluslararası görünürlüğünü artıracağına inanıyorum” dedi.

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