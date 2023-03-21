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Yedek subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları bugün yapılacak

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Yedek subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları bugün yapılacak
Yedek subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları bugün yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), yedek subay aday adaylığına 17 Mart'a kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının, bugün (21 Mart 2023) Lefkoşa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde yapılacağını açıkladı.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, değiştirilmiş şekliyle 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında, 2023 yılı 46’ncı dönem 1’inci devre yedek subay (asteğmen ve çavuş) aday adaylığına 17 Mart'a kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının, bugün 08.30-16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde yapılacağı bildirildi.

Yedek subay aday adaylarının yoklama tarihinde müracaat belgelerinin asıllarını beraberinde bulundurması gerektiği vurgulanan açıklamada, talep edilen belgeler şöyle sıralandı:

“-KKTC kimlik kartı

-KKTC doğum kayıt belgesi

-Çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi

-Polis Genel Müdürlüğü’nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi

-Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı bir adet sureti

-Varsa sürüş ehliyeti

-İkametgâh belgesi”

Ayrıca sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun asli ve fotokopisi, varsa epikriz raporu ile müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyuruların, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği ifade edilen açıklamada, duyurulara rağmen Askerlik Yasası’nda belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden haklarında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

GKK açıklamasında, yükümlülerin, bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye, mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabileceği bilgisi de verildi.

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