  • BIST 5.523,49
  • Altın 1115.826
  • Dolar 18.7364
  • Euro 19.8833
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Yeni araştırma: Sosyal medya çocukları aşırı alıngan hale getiriyor

»
Ergenlik döneminde sosyal medya kullanımının sinirsel gelişimi etkilendiği ortaya çıktı. Bugün Facebook, Snapchat ve Instagram gibi platformlarda vakit geçiren çocukların ileride eleştiriye kapalı hale geldiği belirlendi
Yeni araştırma: Sosyal medya çocukları aşırı alıngan hale getiriyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, sosyal medya çocukların beyinlerini yeniden programlıyor ve kendilerine yapılan eleştiriler konusunda zamanla daha alıngan hale getiriyor. Daily Mail'in haberine göre gençlerin, beyinlerindeki ödül ve ceza duygularını kontrol eden bölgelerin her zaman sosyal medya kullanmayan akranlarına kıyasla aşırı tepkisel hale geldiği görülüyor. Araştırmacılar, bu değişikliklerin sosyal medya bağımlısı çocukların büyüyünce başkalarından gelen geri bildirimlere karşı aşırı duyarlı hale geleceğini gösterdiğini söylüyor.

Pandeminin etkileri büyük

Bu durum, pandeminin her zamankinden daha fazla çocuğu sosyal medya bağımlısı haline getirdiğine ve bu dönemde olumsuz sonuçlar elde dedildiğine dair endişelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Geçen ay yapılan bir araştırma, teknolojiyle çok fazla zaman geçirdikleri için, hareketsizliğin dik durma yeteneklerine zarar verdiğini öne sürdü.

Erken önlem almak yararlı olabilir

North Carolina Üniversitesi'nde gelişim psikolojisi alanında yardımcı doçent ve çalışmanın ortak yazarı olan Dr. Eva Telzer "Bulgularımız, erken ergenlik döneminde sosyal medyadaki davranışları kontrol etmenin beynin potansiyel sosyal ödül ve cezalara karşı duyarlılığını ayarlayabileceğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Ergenlik döneminin önemi

Araştırmacılar, ABD'deki üç devlet ortaokulundan 12 yaşındaki 178 öğrenciyi inceledi. Her katılımcı popüler sosyal medya platformları FacebookSnapchat ve Instagram'ı ne sıklıkla kontrol ettiklerini belirtti. Daha sonra da beğenilme ve cezalandırılma duygusunu yaşarken ki tepkileri ölçüldü. Ergenlik döneminde beynin önemli değişikliklere uğradığını ve bu yüzden gelişim zamanının çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Telzer, "Beyin ergenlik döneminde önemli yapısal ve işlevsel yeniden yapılanmaya uğrar. Motivasyon ve duygularla ilgili sinirsel bölgeler hiperaktif hale gelerek gençleri çevrelerindeki, özellikle de akranlarından gelen ödüllendirici uyaranlara yönlendirir” dedi.

 

Araştırmacılara göre, 13 ila 17 yaşındaki gençlerin yüzde 78'i her gün en az saat başı cihazlarını kontrol ettiklerini bildiriyor. Yüzde 46'sı ise neredeyse sürekli kontrol ettiklerini söylüyor. Dr. Telzer, "Sosyal medya platformları, beynin sosyal geri bildirime özellikle duyarlı olduğu kritik bir gelişim döneminde ergenlere sosyal etkileşim için benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyor" dedi.

Telzer "Bu çalışma, ergenlik dönemindeki sosyal medya davranışlarının ergenlerin sinirsel gelişimindeki değişikliklerle, özellikle de potansiyel sosyal geri bildirimlere karşı sinirsel duyarlılıkla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Sosyal medya kullanımında, ergen sinirsel gelişimi ve psikolojik uyum arasındaki uzun vadeli ileriye dönük ilişkileri inceleyen araştırmalar, günümüz ergenleri için her yerde bulunan bir etkinin gelişim üzerindeki sonuçlarını anlamak için gereklidir” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple Japonya, turiste vergisiz ürün satışı nedeniyle 105 milyon dolar ceza aldı31 Aralık 2022 Cumartesi 16:49
  • 2022’de teknoloji dünyası bunları konuştu…31 Aralık 2022 Cumartesi 15:31
  • Buzlanan Tesla aracın açılmayan kapısı gündem oldu30 Aralık 2022 Cuma 00:35
  • NASA Ay’a 3 boyutlu yazıcı ile üs kuracak28 Aralık 2022 Çarşamba 21:29
  • Elon Musk: Tüm sosyal medya şirketleri ABD hükümeti için sansür uyguluyor28 Aralık 2022 Çarşamba 12:31
  • Çin, 2022'de ABD'nin çip savaşının etkilerini hissetti27 Aralık 2022 Salı 13:25
  • Musk’ın Twitter ifşaları sürüyor: ‘Covid ve CIA’27 Aralık 2022 Salı 12:10
  • Elon Musk, Twitter’da intiharı önleme özelliğini kaldırdı24 Aralık 2022 Cumartesi 22:15
  • Kullanıcılar şikayetçi: Google Takvim sahte etkinlikler oluşturuyor24 Aralık 2022 Cumartesi 21:31
  • Twitter'a bir veri ihlali soruşturması daha24 Aralık 2022 Cumartesi 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti