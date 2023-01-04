Yeni araştırma: Sosyal medya çocukları aşırı alıngan hale getiriyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, sosyal medya çocukların beyinlerini yeniden programlıyor ve kendilerine yapılan eleştiriler konusunda zamanla daha alıngan hale getiriyor. Daily Mail'in haberine göre gençlerin, beyinlerindeki ödül ve ceza duygularını kontrol eden bölgelerin her zaman sosyal medya kullanmayan akranlarına kıyasla aşırı tepkisel hale geldiği görülüyor. Araştırmacılar, bu değişikliklerin sosyal medya bağımlısı çocukların büyüyünce başkalarından gelen geri bildirimlere karşı aşırı duyarlı hale geleceğini gösterdiğini söylüyor.

Pandeminin etkileri büyük

Bu durum, pandeminin her zamankinden daha fazla çocuğu sosyal medya bağımlısı haline getirdiğine ve bu dönemde olumsuz sonuçlar elde dedildiğine dair endişelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Geçen ay yapılan bir araştırma, teknolojiyle çok fazla zaman geçirdikleri için, hareketsizliğin dik durma yeteneklerine zarar verdiğini öne sürdü.

Erken önlem almak yararlı olabilir

North Carolina Üniversitesi'nde gelişim psikolojisi alanında yardımcı doçent ve çalışmanın ortak yazarı olan Dr. Eva Telzer "Bulgularımız, erken ergenlik döneminde sosyal medyadaki davranışları kontrol etmenin beynin potansiyel sosyal ödül ve cezalara karşı duyarlılığını ayarlayabileceğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Ergenlik döneminin önemi

Araştırmacılar, ABD'deki üç devlet ortaokulundan 12 yaşındaki 178 öğrenciyi inceledi. Her katılımcı popüler sosyal medya platformları Facebook, Snapchat ve Instagram'ı ne sıklıkla kontrol ettiklerini belirtti. Daha sonra da beğenilme ve cezalandırılma duygusunu yaşarken ki tepkileri ölçüldü. Ergenlik döneminde beynin önemli değişikliklere uğradığını ve bu yüzden gelişim zamanının çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Telzer, "Beyin ergenlik döneminde önemli yapısal ve işlevsel yeniden yapılanmaya uğrar. Motivasyon ve duygularla ilgili sinirsel bölgeler hiperaktif hale gelerek gençleri çevrelerindeki, özellikle de akranlarından gelen ödüllendirici uyaranlara yönlendirir” dedi.

Araştırmacılara göre, 13 ila 17 yaşındaki gençlerin yüzde 78'i her gün en az saat başı cihazlarını kontrol ettiklerini bildiriyor. Yüzde 46'sı ise neredeyse sürekli kontrol ettiklerini söylüyor. Dr. Telzer, "Sosyal medya platformları, beynin sosyal geri bildirime özellikle duyarlı olduğu kritik bir gelişim döneminde ergenlere sosyal etkileşim için benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyor" dedi.

Telzer "Bu çalışma, ergenlik dönemindeki sosyal medya davranışlarının ergenlerin sinirsel gelişimindeki değişikliklerle, özellikle de potansiyel sosyal geri bildirimlere karşı sinirsel duyarlılıkla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Sosyal medya kullanımında, ergen sinirsel gelişimi ve psikolojik uyum arasındaki uzun vadeli ileriye dönük ilişkileri inceleyen araştırmalar, günümüz ergenleri için her yerde bulunan bir etkinin gelişim üzerindeki sonuçlarını anlamak için gereklidir” ifadelerini kullandı.