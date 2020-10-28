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Yeni Doğan Bebekler de Göz Problemlerine Dikkat !

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Eksik doku göze en çok benzeyen ağız içi mukozasından alınsa da çok tatmin etmiyordu. Burada imdadımıza yetişen yeni doğum yapmış anneler oldu
Yeni Doğan Bebekler de Göz Problemlerine Dikkat !

Göz de ortaya çıkan bazı hastalık durumlarında çaresiz kalındığı, yeterli tedavi edilemediği, ameliyata kadar zamana ihtiyaç duyulan anların olduğunu dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Buradaki sorun, göz hastalıklarında kullanılabilecek, göz dokularına benzeyen hassas narin ince dokunun insan vücudunda bulunmuyor olmasındandı.

Eksik doku göze en çok benzeyen ağız içi mukozasından alınsa da çok tatmin etmiyordu. Burada imdadımıza yetişen yeni doğum yapmış anneler oldu.

Seronegatif yani herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayan anneden sezaryen ile doğum sırasında alınan temiz, steril amniyotik membran çeşitli göz yüzeysel hastalıklarında son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Amniotik membran; halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen plasentanın ince zar tabakasıdır. ve göz zarına çok benzeyen, ayrıca çeşitli kök hücreler içeren çok değerli bir yapıdır" dedi.


Çeşitli hastalıklar ve travmalar sonrası göz yüzeyinde oluşan patolojilerin cerrahi tedavi seçeneklerinden biri olan amniotik membran transplantasyonunun kendilerinin de can damarı olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, "Amniyotik membran transplantasyonunun kornea ve konjonktiva hastalıklarının tedavisindeki etkinliğini kanıtlanmıştır.

Amnion membran ile korneanın beslenmesine yardımcı olmaktadır. Pek çok göz hastalığında başarı ile kullanılmaktadır. Bunlar iyileşmeyen kornea ülseri, keratit, büllöz keratopati, konjonktival kitle, semblefaron yani göz zarında yapışma, gözde kimyasal yanık, geniş nüks pterjiyum tedavisinde, korneada incelme, kornea ve konjonktiva yırtılması durumları gibi pekçok hastalıktır.

Hatta kornea nakli gereken hastaların nakil zamanına kadar göz yapılarını koruyan ve bazen de kornea naklinden bile hastayı kurtaran bir materyaldir.

Amnion zarının özellikle yara iyileştirme etkisinden dolayı halk arasında tavuk kanadı, et yürümesi, yağ tabakası gibi pekçok isimle anılan pterjium cerrahisinde kullanılmaktadır" diye konuştu.
Amnion membranı hazırlanmasının ve saklanabilmesinin kolay olduğunu kaydeden Op.Dr. Atabay, "Yüksek maliyetler gerektirmeyen ucuz bir materyaldir.

Temiz ve steril şartlarda alınıp ayrıştırılıp çeşitli işlemlere antibakteriyel müdehalelere maruz kaldıktan sonra uygulamaya hazır olan Amniotik membran çok çeşitli oküler yüzey hastalıklarında başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Aslında bir doku nakli olan bu işlem, ölümle değil doğumla elde edilmesinden dolayı çok özeldir" şeklinde konuştu.

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