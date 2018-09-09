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Yeni iPhone'ların fiyatı sızdı

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iPhone XS Plus'ın satış fiyatı Türkiye'de 15 bin TL olacak
Yeni iPhone'ların fiyatı sızdı

Apple, 12 Eylül 2018 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte iPhone 9, iPhone XS ve iPhone XS Plus modellerini tanıtacak.

Apple, 12 Eylül tarihinde yeni iPhone modellerini tanıtacak. 

Milliyet’ten Onur Binay’ın haberine göre, yeni modellerin başlangıç fiyatları şöyle oldu: 

iPhone XS - 799 dolar

iPhone XS Plus - 999 dolar

iPhone 9 - 699 dolar

Buna göre Türkiye’de iPhone 9’un satış fiyatı 10 bin TL,  iPhone XS’in satış fiyatı 12 bin TL ve iPhone XS Plus’ın satış fiyatı ise 15 bin TL olacak.

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