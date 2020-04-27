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Yeni Zelanda Başbakanı:Covid-19'a karşı "Bu savaşı kazandık."

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı verdiği savaşı "kazandığını" belirtti.
Yeni Zelanda Başbakanı:Covid-19'a karşı "Bu savaşı kazandık."

Başbakan Ardern, Auckland kentinde basına yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da 8 gündür tespit edilen yeni Covid-19 vaka sayısının tek haneli olduğuna dikkati çekerek, "Bu savaşı kazandık." dedi.

Yeni Zelanda'da "yaygın toplumsal bulaşmanın" söz konusu olmadığını vurgulayan Ardern, yeni Covid-19'un "halihazırda" ortadan kaldırıldığına ancak ülkenin tedbiri elden bırakmaması gerektiğine, zira yeni vakalar görmeye devam edilebileceğine işaret etti.

Başbakan Ardern, şöyle devam etti:

"Yok etmek, sıfıra ulaşabileceğimiz anlamına geliyor ancak yine de az sayıda vaka tekrar ortaya çıkabilir, bu başarısız olduğumuz anlamına gelmez. Bu, sadece vakaların çok agresif bir şekilde yönetilmesi, bu sayıların düşük tutulması ve tekrar yavaş yavaş kaybolması için sıfır tolerans yaklaşımına sahip bir konumda olduğumuz anlamına gelir."

Salgında sevdiklerini kaybedenlerin duygularını paylaştığı mesajını ileten Ardern, son birkaç günde ülkede tespit edilen yeni Covid-19 vakalarının tek haneli sayılarda olduğunu ve sayıları "inanılmaz" olarak nitelendirdiğini dile getirdi.

SALGINDA 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Ashley Bloomfield, Covid-19 nedeniyle Auckland kentindeki hastanede tedavi altına alınan ve daha önceden de sağlık sorunları bulunan 90 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkedeki salgın kaynaklı ölüm sayısının 19'a yükseldiğini belirtmişti.

Son 24 saatte yapılan testlerde 5 kişinin daha virüse yakalandığını aktaran Bloomfield, ülkedeki toplam vaka sayısının 1469'a ulaştığını ve bunlardan 1180'inin iyileştiğini açıklamıştı.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN SONLANDIRILACAK

Salgına karşı verilen mücadelede yayılmanın kontrol altına alındığına karar veren hükümet, 25 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal (OHAL) ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağını, bu gece yarısından itibaren sonlandıracak.

Ülke genelinde "dördüncü seviyede" uygulanan yasak ve kısıtlamaların yerine çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin veren daha hafif kuralların bulunduğu "üçüncü seviye" devreye girecek

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