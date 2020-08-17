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Yeni Zelanda’da Covid-19 nedeniyle seçimler 4 hafta ertelendi

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Yeni Zelanda’da Covid-19 nedeniyle seçimler 4 hafta ertelendi
Yeni Zelanda’da Covid-19 nedeniyle seçimler 4 hafta ertelendi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başkent Wellington’daki Yeni Zelanda Parlamentosu’nda düzenlediği basın toplantısında, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının seçim kampanyalarını etkileyeceği ve bu nedenle muhalefet partilerinin de yaptıkları çağrıları değerlendirdiklerini belirterek, seçimlerin 4 hafta ertelendiğini söyledi.

Salgın devam etse bile 17 Ekim'deki seçimlerin yeni bir tarih değişikliğine gidilmeden yapılacağını ifade eden Ardern, "Benim görüşüm, şu anda belirlenen tarihe sadık kalırız." dedi

Seçim tarihinin değiştirilmesi konusunda bütün parti liderlerinin görüşlerini dikkate aldığını ve genel görüşün ertelemenin gerekli olduğu yönünde çıktığını aktaran Ardern, "Adaletli ve iyi yönetilen bir seçim olmasını sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN ERTELEMEYE OLUMLU TEPKİ

Ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith Collins, alınan kararı "Yeni tarihi kabul ediyoruz" ifadeleriyle değerlendirirdi.

Ertelemeyi memnuniyetle karşıladığını ve kısıtlamalardan dolayı birçok toplantıyı iptal etmek zorunda kaldığını söyleyen ACT Partisi lideri David Seymour da "Özgür ve adil bir seçim yapabilmek için, adayların halk içinde seçmenleri dinlemesi gerekiyor ve Auckland’da yaşayanlar evlerinden çıkamazken bu mümkün değildi." şeklinde konuştu.

YENİ ZELANDA’DA SON 24 SAATTE 9 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, 26 binden fazla kişiye yapılan testlerde 9 kişinin daha Covid-19’a yakalandığını bildirdi.

Yeni vakalarla 78’e yükselen aktif vakalardan 5’inin hastanede tedavi gördüğünü belirten Dr. Bloomfield, diğer hastaların otellerde karantinada tutulduğunu söyledi.

Ülkede 102 gün aradan sonra, 11 Ağustos'ta ilk kez yurt içi kaynaklı vakalara rastlanması üzerine, Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland'da 3’üncü, ülkenin geri kalanında ise 2'nci seviyeye yükseltilen tedbirler 26 Ağustos’a kadar yürürlükte kalacak.

Yeni Zelanda’da Covid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1631 kişiden 1531’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

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