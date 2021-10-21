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Yeni Zelanda’da günlük vaka sayıları en yüksek seviyede

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Yeni Zelanda’da, bir günde 102 kişinin virüse yakalanmasıyla günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Yeni Zelanda’da günlük vaka sayıları en yüksek seviyede

Yeni Zelanda’da, bir günde 102 kişinin virüse yakalanmasıyla günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Grant Robertson ve Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, birlikte düzenledikleri basın toplantısında, hastalığa karşı verilen mücadelenin yanı sıra artan vaka sayılarıyla ilgili açılama yaptı.

Vaka sayısındaki artışın sürebileceğini belirten ve vatandaşları bir an önce aşı olmaya çağıran Robertson, "Aşı sizi, ailenizi ve topluluğunuzu güvende tutmanın anahtarıdır. Bu salgınla mücadelede belki diğer ülkelerdekilerden daha yüksek aşı oranına sahibiz. Güçlü bir konumdayız ama bunu yükseltmek için daha fazla insanın aşılandığını görmemiz gerekiyor" dedi. 

Ülkede 24 saatteki vaka sayılarının bu yıl ilk kez 102’ye çıkmasını değerlendiren Bloomfield ise gelecek birkaç hafta içinde günlük vaka sayılarının 180’in üzerine çıkabileceğini ancak hastanelerin COVID-19 hastalarıyla bunalmış bir konuma gelmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

En çok vaka Auckland'da görüldü

Bloomfield, yılın en yüksek vaka sayısını ortaya çıkaran 102 yeni vakadan 94’ünün, ülkenin en büyük kenti Auckland'da, 8'inin de Waikato bölgesinde tespit edildiğini açıkladı.

Aldığı sıkı tedbirlerle salgına karşı en başarılı mücadele veren ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda’da, ülke genelinde ikinci seviye yasaklar uygulanırken, virüsün yoğunlaştığı Auckland kentinde 3’üncü seviye yasaklar yürürlükte bulunuyor.

Ülke sınırlarının vatandaşlar ve daimi oturma izni olanlar dışındakilere geçen yıldan bu yana kapalı tutulduğu Yeni Zelanda’da, bugüne kadar 5 bin 315 COVID-19 vakası görüldü, 28 kişi hayatını kaybetti.

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