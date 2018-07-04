Yeniboğaziçi eski Belediye Başkanı Katip Demir'e polis soruşturması

Polis tarafından hakkındaki şikayetler üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Yeniboğaziçi eski belediye Başkanı Katip Demir ve suçu işlediği iddia edilen çocuk parkını işleten Ülviye Bayıkoğlu bugün tutuklanarak hakim karşısına çıkarıldı.
Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan Demir ve Bayıkoğlu yargı sürecini tutuksuz beklemek üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.
Demir ile ilgili Belediye hesaplarında tahribat yaptığı iddiaları bulunuyor.
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