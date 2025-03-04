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Yer yer hafif sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün günün ilk saatlerinde yer yer hafif sağanak beklenirken, hava hafta boyunca az bulutlu olacak.
Yer yer hafif sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün günün ilk saatlerinde yer yer hafif sağanak beklenirken, hava hafta boyunca az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı periyodun ikinci yarısında artarak 25 dereceye kadar çıkacak. Çarşamba günü ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Mart arasını kapsayan rapora göre, bölge periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemiyle soğuk ve nispeten nemli, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemiyle serin hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün hava parçalı bulutlu, günün ilk saatleri yer yer hafif sağanak, zamanla az bulutlu geçmesi beklenirken, diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece, ikinci yarısında ise 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, periyodun ilk günleri zaman zaman kuvvetli, çarsamba günü ise yer yer fırtınamsı esecek.

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