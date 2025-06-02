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Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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Hava, bugün parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu, periyodun geri kalanında ile açık ve az bulutlu olacak.
Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Mayıs-06 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu, periyodun geri kalanında ile açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 28-31 ve sahillerde 24-27, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 33-36 ve sahillerde 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

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