Yeşilırmak'ta İntihar: 84 Yaşındaki Enver Fırtına Hayatına Son Verdi

20 Eylül 2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Yeşilırmak’ta ikamet eden 84 yaşındaki Enver Fırtına, intihar ederek yaşamına son verdi. Olay yerine çağrılan güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Fırtına’nın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yaşlı adamın neden böyle bir yola başvurduğu henüz netlik kazanmazken, aile ve çevresindeki insanlardan bilgi alınarak olayın arka planı aydınlatılmaya çalışılıyor.

Fırtına'nın ölümü, çevresinde büyük üzüntü ve şaşkınlık yarattı.